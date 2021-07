Plataforma A+ promove série de lives gratuitas sobre Educação e Tecnologia

A Plataforma A+, edtech criada para simplificar o uso da tecnologia dentro e fora da sala de aula, lança amanhã, 27, a Trilha A+ de Conhecimento, série de lives sobre Educação e Tecnologia idealizada para diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores.

Com cinco episódios programados entre os meses de julho e novembro, os encontros serão mediados por Taís e Roberta Bento, palestrantes, especialistas em educação e fundadoras da plataforma SOS Educação. Os programas reunirão especialistas e gestores escolares com cases de sucesso para debater as principais novidades, assuntos e respostas sobre Educação e Tecnologia. O Novo Ensino Médio e os Itinerários Formativos, que devem se tornar realidade nas escolas brasileiras até março de 2022, o Enem 2021 e as Olimpíadas de Conhecimento estão entre os temas da programação.

No episódio de estreia, marcado para amanhã, 27, os convidados Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial e Alexandre Sayão, educador, economista e CEO da Plataforma A+ debatem a tecnologia no retorno às aulas presenciais. Para participar, é só se inscrever pelo site.

“É fundamental fomentar debates que esclareçam a atuação da tecnologia neste novo momento do ensino no Brasil e no mundo e que mostrem que ela pode ser uma grande aliada para viabilizar o trabalho complexo de professores, educadores e de todos os profissionais envolvidos com educação”, declara Claudia.

Para Alexandre Sayão, os encontros da Trilha A+ de Conhecimento serão grandes oportunidades para debater e construir junto às escolas e educadores o futuro da Educação: “na série traremos temas e reflexões fundamentais para os profissionais da educação nesse momento de grandes transformações que vivemos. Já na estreia, conversaremos sobre como a tecnologia pode ajudar a solucionar as dores das escolas na volta às aulas presenciais”, afirma Sayão.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube