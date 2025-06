Planejamento financeiro: por que tantos médicos estão endividados — e como mudar esse cenário?

Por Guilherme Trindade e Rafael Albuquerque*

Poucas carreiras exigem tanto preparo quanto a medicina. São anos de graduação, residência, especializações e investimentos contínuos em congressos, estrutura e equipe. Ainda assim, uma parcela expressiva dos médicos no Brasil enfrenta dificuldades para transformar sua trajetória em estabilidade financeira duradoura.

De acordo com dados da Afya Research Center, 72% da renda dos médicos brasileiros está comprometida com despesas fixas e dívidas. Além disso, 30% não conseguem poupar ao final do mês e 50% afirmam que não manteriam seu padrão de vida por mais de três meses caso precisassem interromper o trabalho.

O modelo de volume compromete o resultado

Apesar da alta qualificação, o modelo de remuneração predominante ainda é baseado em plantões, convênios e atendimentos avulsos, com foco em volume. Essa lógica gera desgaste físico e emocional, sem necessariamente entregar retorno proporcional ao esforço. Segundo dados da Receita Federal (IRPF 2022), o rendimento médio mensal declarado é de R$ 36 mil, mas muitos relatam operar com margem apertada. Vale salientar que a renda declarada em 2022 é menor do que a de 2012, que tinha como média mensal cerca de R$ 39 mil.

A equação se desequilibra quando se somam os custos operacionais: impostos, manutenção de clínicas, equipe, equipamentos, congressos e educação dos filhos. Não obstante, na década avaliada, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou um crescimento de aproximadamente 80%. O resultado é uma pressão financeira constante, mesmo para quem tem renda acima da média nacional.

O custo invisível

Além da instabilidade financeira, há um custo emocional silencioso. A Pesquisa Nacional de Saúde Mental do Médico (Afya, 2023) revela que:

62% dos médicos já sofreram burnout;

46% foram diagnosticados com depressão;

47% apresentam transtornos de ansiedade;

41% fazem uso de antidepressivos.

Mesmo entre os mais de 600 mil médicos ativos no país, dos quais apenas 59% têm uma especialidade reconhecida (CFM, 2025), é comum encontrar profissionais esgotados, endividados e sem perspectiva de reorganização.

Falta de estrutura na formação

O problema não está na competência clínica, mas sim na ausência de uma estrutura de negócios e planejamento patrimonial consistente. A formação médica não inclui finanças, gestão ou visão empreendedora — áreas fundamentais para transformar renda em patrimônio.

É uma prática relativamente comum entre instituições financeiras o oferecimento de linhas de crédito mais robustas desde no início da carreira, incentivando o uso do endividamento como forma de suprir adequadamente as necessidades de curto prazo. Este impacto na psicologia financeira da classe traz danos que muitas vezes levam décadas para reparar.

É justamente nessa lacuna que se forma a vulnerabilidade patrimonial da classe.

7 estratégias práticas para reverter esse cenário

1.Separação entre pessoa física e jurídica

Profissionais que misturam contas pessoais com despesas da clínica perdem clareza e controle. Ter CNPJ bem estruturado, conta separada e planejamento de fluxo de caixa é o primeiro passo da organização.

2. Reserva de emergência dupla: pessoal e profissional

Ter liquidez para cobrir de 6 a 12 meses de despesas operacionais e familiares protege contra oscilações de receita e imprevistos como afastamentos, crises econômicas ou mudanças de demanda.

3. Carteira de investimentos com alocação inteligente

A agenda médica é escassa, mas o capital não pode ficar parado. Uma carteira com ativos conservadores, dolarizados e eventualmente renda variável permite proteção e crescimento patrimonial.

4. Estrutura patrimonial protegida

Criar uma holding familiar ou patrimonial ajuda a separar riscos da atividade profissional dos bens pessoais. Essa estrutura oferece proteção jurídica e sucessória, reduz exposição a processos e facilita o planejamento intergeracional.

5. Revisão do modelo de negócios da clínica

Foco em valor percebido, não em quantidade de atendimentos. Consultas com tempo qualificado, diferenciação por especialidade, parcerias estratégicas e serviços complementares aumentam margem e reduzem dependência de convênios.

6. Diversificação de fontes de renda

Médicos podem rentabilizar seu conhecimento com cursos, mentorias, publicações, participação societária ou investimentos em negócios de saúde, sem depender exclusivamente do atendimento presencial.

7. Governança pessoal e patrimonial ativa

Contador é necessário, mas insuficiente. Ter um conselheiro patrimonial ou um plano estruturado com metas, cenários e protocolos de gestão de riscos (como seguros, testamentos e planos sucessórios) permite decisões mais estratégicas e seguras.

A medicina continua sendo vocação. Mas precisa também ser sustentável

A crise financeira que afeta tantos médicos não decorre de falta de mérito ou preparo técnico, mas da ausência de estruturas que garantam continuidade, proteção e crescimento patrimonial. O ponto de virada não está em trabalhar mais, mas em assumir o controle da própria trajetória com inteligência estratégica.

Isso significa integrar governança familiar e corporativa, com decisões claras sobre proteção de bens, sucessão, alocação de recursos e metas de longo prazo. Significa também desenvolver uma inteligência financeira ativa — que permita transformar renda em capital, conhecimento em autoridade e esforço em patrimônio duradouro.

Profissionais que aplicam esses princípios não apenas preservam o que constroem, mas ganham liberdade para exercer a medicina com propósito, tempo e visão de legado.

*Guilherme Trindade é consultor de valores mobiliários, co-fundador e Head of Investments do multi-family office Catalysis Wealth.

*Rafael Gonçalves de Albuquerque é advogado, sócio do Marins Bertoldi Advogados, co-fundador do multi-family office Catalysis Wealth.

