Pix ganha protagonismo no setor de energia e grupo atinge recorde no pagamento de faturas 

Pesquisa do Banco Central, de novembro de 2024, revelou que 76,4% da população brasileira já adota o Pix. No Grupo Energisa, empresa presente em 11 estados do país com distribuição de energia elétrica, os números reforçam a consolidação desse meio de pagamento como um dos preferidos pelos clientes do setor. A empresa atingiu a marca de 100 milhões de faturas pagas pela ferramenta instantânea, neste mês de abril. Um levantamento realizado pela companhia revelou que mais de 4 milhões de clientes já utilizam essa solução para quitar suas contas de luz, representando 40% das faturas pagas.

Em dezembro de 2024, o Pix atingiu um recorde de transações, com 252,1 milhões de operações, movimentando R$ 162,9 bilhões. Na Energisa, essa ferramenta já corresponde a quase metade dos pagamentos das faturas de energia. O alcance da marca de 100 milhões de contas pagas por meio do Pix é um importante marco para a empresa.

O sucesso do modelo foi impulsionado por campanhas promocionais, como a “2 Anos de Conta Grátis e Pague com QR Code e Concorra a Prêmios ”, que distribuiu R$ 945 mil em prêmios durante os últimos 20 meses. Desse total, R$ 810 mil foram destinados a descontos nas faturas através da premiação de 2 anos de conta de luz grátis, enquanto R$ 135 mil foram convertidos em vouchers para compras online.

Pix foi prioridade do grupo

A Energisa foi a primeira a adotar o Pix como forma de pagamento em todas as faturas de energia, no ano de 2021. As concessionárias do Grupo nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul e Tocantins tem mais de 50% dos pagamentos realizados por meio do uso dessa tecnologia.

Antônio Tovar, diretor de Finanças Corporativas do Grupo Energisa, destaca que “a solução trouxe mais comodidade, segurança e agilidade para os clientes. Já para as empresas permitiu identificar e baixar as faturas pagas pelos seus clientes quase que instantaneamente”.

