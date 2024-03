Petlove: gigante do e-commerce pretende aumentar faturamento em R$ 460 mi com abertura de franquias 

Pandemia, "fique em casa", tudo fechado, risco de contaminação (e de morte) batendo à porta. A saída, para a maior parte das pessoas, foi comprar tudo pela internet. De 2020 pra cá, o e-commerce cresceu – e muito. Só em 2023, registrou 185,7 bilhões em vendas e tem potencial para chegar aos R$ 205 bilhões neste ano, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Tem muito negócio que investiu e está investindo para fechar vendas online. Mas então por que o Grupo Petlove, que nasceu nesse ambiente conectado e é um gigante do e-commerce, está fazendo o movimento inverso, investindo no offline, em lojas físicas?

A companhia, que faturou R$ 1,34 bilhão em 2023, acaba de estrear no mercado de franquias. E é com ele que pretende aumentar em quase meio bilhão de reais o seu faturamento, chegando a R$ 1,8 bilhão este ano, de acordo com a projeção da empresa.

Para além das métricas, a intenção também é dar continuidade ao desenvolvimento do modelo omnichannel, que já pode ser observado na integração entre suas nove lojas físicas, o site e o aplicativo da marca. O principal ganho do novo passo é garantir a proximidade com os clientes.

“Sabemos que a operação física permite que estejamos próximos dos nossos clientes, criando pontos de contato, promovendo experiências únicas e fomentando a lembrança de marca – critérios extremamente relevantes dentro do nosso plano de negócio”, explica Talita Lacerda, CEO do Grupo Petlove.

Como serão as franquias Petlove?

O primeiro contrato, assinado em janeiro, dá início a um plano estruturado que contempla a inauguração de 10 a 20 unidades ainda neste ano.

O processo será gradativo, com implantação faseada. Essa decisão tem o objetivo de garantir acompanhamento e consultoria de excelência ao franqueado.

A seleção de candidatos será customizada e rigorosa. Para 2025, após esse passo inicial, o plano é chegar em 100 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 600 mil

Ponto de equilíbrio (breakeven) : seis meses

Prazo de retorno: 30 meses.

Além da venda de produtos, o modelo inclui a oferta de serviços, como banho e tosa, e também atendimento médico-veterinário, com uma clínica Vetsmart.

A primeira unidade franqueada ficará localizada em Perdizes, São Paulo, e tem abertura prevista para abril.

“Temos como objetivo democratizar o cuidado com os pets, empoderando empreendedores e médicos veterinários, e a nossa expansão, por meio do sistema de franquias, está alinhada a essa missão que assumimos como Companhia”.

Franchising e mercado pet casam?

Os brasileiros são fissurados nos seus pets. O mercado brasileiro está em terceiro lugar no ranking global do setor, com uma fatia de 4,95% segundo pesquisa da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação).

A estimativa é que o setor tenha faturado até R$ 68,9 bilhões em 2023, segundo o Instituto Pet Brasil (IPB).

Paralelamente, o mercado brasileiro de franquias registrou uma alta de 11,4% no terceiro trimestre de 2023, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O faturamento foi de R$ 56 bilhões em 2022 para R$ 231 bilhões no ano passado.

Considerando este cenário, a decisão do Grupo Petlove, pode gerar retorno em pouco tempo e tem altas chances de sucesso.

Oscar da Adoção

No plano macro, a empresa segue promovendo ações que mantêm a proximidade com o público.

Em parceria com a ONG Adotar Patinhas, fará um evento especial para estimular a adoção: o Oscar da Adoção.

Durante o evento, a Petlove irá estender um tapete vermelho para as mais cultuadas celebridades.

Emma Stone, Billie Eilish, Bradley Cooper e muitos outros estarão presentes… Ou pelo menos suas versões caninas.

Serão 10 cachorrinhos batizados com nomes de atores e atrizes famosos que estarão disponíveis para adoção.

Eles vão desfilar em uma calçada da fama e imprimir suas patinhas em placas especiais, que poderão ser levadas pelos novos tutores.

Quando? – 09 de março, das 10h às 15h.

Onde? – Av. Juriti, 32 - Vila Uberabinha, São Paulo - SP, 04520-000

