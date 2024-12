Pesquisa revela destinos mais buscados pelos brasileiros em 2024 e durante as festas de fim de ano

Um levantamento exclusivo da Rentcars, maior plataforma online de aluguel de carros da América Latina, mostrou quais os destinos mais procurados por brasileiros e estrangeiros para as férias de fim de ano. Com a proximidade das festas, a disponibilidade de frota deve começar a diminuir - o que exige planejamento dos viajantes, especialmente em destinos mais badalados.

A empresa também compartilhou percepções sobre as tendências internacionais e destacou o crescente interesse de estrangeiros em visitar o Brasil, em especial, Florianópolis, com um aumento de 160% nas reservas no comparativo de janeiro a novembro de 2024 e o mesmo período em 2023.

Destinos nacionais lideram as buscas

Entre os viajantes brasileiros, com base nas buscas feitas ao longo de 2024 para o período de férias entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, São Paulo é o destino mais procurado, representando 19% das buscas, seguido por Rio de Janeiro (7,8%), Recife (5,7%).

O ranking reflete a diversidade de interesses dos brasileiros, que contemplam ainda outros grandes centros urbanos como Porto Alegre (4,1%), que começa a se recuperar das recentes enchentes, e Belo Horizonte (3,2%). Bem como cidades litorâneas e de clima quente, como Salvador (3,6%) e Maceió (2,8%).

Internacionais: EUA e Caribe dominam preferência dos brasileiros

No cenário internacional, os Estados Unidos lideram com 24,8% das buscas feitas ao longo do ano para as reservas entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, sendo Orlando e Miami os destinos favoritos. Cancún, no México, se destaca com 13% das preferências, seguido de Barbados, cuja capital Bridgetown viu um aumento expressivo no interesse, representando 6,1% das buscas.

Além disso, destinos mais tradicionais na Europa, como Itália (5,2%) e Portugal (5,2%), continuam sendo escolhas populares, com destaque para grandes cidades como Milão, Roma e Lisboa.

O ano de 2024 trouxe mudanças significativas no comportamento dos viajantes brasileiros. A África do Sul, por exemplo, registrou aumento de 136% nas reservas de aluguel de carros entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2023. Barbados (120%), Chile (153%) e outros países menos comuns também entraram no radar turístico, como Albânia (163%) e Turquia (101%), mostrando forte expansão no interesse dos brasileiros



Florianópolis é o destino preferido dos estrangeiros

Florianópolis se consolidou como a cidade brasileira com maior crescimento no interesse de estrangeiros para aluguel de carros, com um aumento de 160% entre janeiro e novembro de 2024. Esse aumento de buscas pela capital catarinense é puxado especialmente por chilenos e argentinos, com crescimento de 324% e 145%, respectivamente.



A cidade atrai visitantes devido às suas belas praias, lagoas naturais e uma vibrante cena gastronômica, tornando-se um destino imperdível para turistas que buscam aventura e relaxamento. Os voos diretos entre Florianópolis e Santiago, capital do Chile, tornaram-se um facilitador significativo para a conexão entre as duas cidades.

Além disso, com a facilidade de locomoção proporcionada pelo aluguel de carros, os turistas podem explorar a região e desfrutar plenamente de todas as atrações que o município tem a oferecer.



Com uma taxa de ocupação média de 77% em locadoras no Brasil em 2024, em dezembro, essa taxa sobe para mais de 80%, por isso a Rentcars reforça a importância de fazer a reserva com antecedência. Durante o período de alta temporada, garantir o aluguel de forma planejada é crucial para aproveitar ao máximo as férias com mais tranquilidade.

