Pearson lança solução de habilidades específicas procuradas pelo RH

A Pearson, maior empresa de educação do mundo, acaba de trazer para o Brasil os chamados BTEC’s (Business and Tecnology Education Council). A solução da multinacional com negócios também no Brasil oferece qualificações práticas de alta qualidade, em que os usuários trabalham projetos criados nos cenários de vida real, desenvolvendo conhecimentos práticos e as habilidades específicas mais procuradas por marcas, como Cisco, BMW e Coca-Cola.

Estão planejadas cerca de três mil BTEC’s para o mercado brasileiro, desde as mais tradicionais, como Negócios e Engenharia, mas também Música e Artes Cênicas. Nos modos presenciais ou híbridos, as qualificações podem ser acessadas tanto por instituições de ensino público ou privado que queiram oferecer o selo, quanto por empresas. Neste segundo caso, a Pearson dará todas as diretrizes para que as especializações sejam oferecidas de forma B2B, respeitando a quantidade de horas contratadas e a profundidade do tema que deseja.

Entre os grupos já em negociação está o educacional Tiradentes, com foco no público jovem e de ensino superior, e St Paul’s School. A escola contratou uma BTEC voltada para música.

“A parceria com os grupos educacionais é bem estratégica para a nossa entrada no mercado de micro aprendizado. Os alunos têm acesso às aulas quando precisam e com conteúdos extremamente práticos, a partir das demandas exigidas por recrutadores”, diz Angélica Lopez, líder de soluções corporativas da Pearson Latam.

A solução está disponível em mais de 70 países e já conta com aproximadamente 2,6 milhões de conteúdos ao redor do mundo. Além disso, também possui apoio de grandes universidades como New York University e Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos) e University of Toronto (Canadá).

Para as instituições que querem se tornar um centro BTEC, a Pearson tem uma série de especificações para que as marcas de ensino parceiras possam oferecer qualificação aos alunos.

“Cerca de 74% dos grandes empregadores para fazerem novas contratações querem conhecimento prático e habilidades combinadas, 90% dos alunos de BTEC’s são empregados logo após a formação e 23% dos alunos que foram para a universidade no ano de 2018 passaram por um BTEC. Não se pode discutir com números como esses”, afirma Lopez.

