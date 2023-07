Peach Up fatura R$ 1 mi após dois meses de lançamento

No mercado de beleza, aliar o propósito ESG à inovação é um objetivo comum e uma estratégia valorizada. Colocando a teoria em prática, A Peach Up tem conquistado destaque, principalmente após faturar R$ 1 mi em apenas dois meses de seu lançamento. O sucesso da marca de cosméticos sustentáveis e cuidados com a pele é, em grande parte, resultado do seu trabalho com gestão estratégica, que entrega uma proposta eficiente, combinando tecnologia vegana e cruelty-free em seus itens de bodycare.

Com mais de 120 pontos físicos que comercializam a marca no sul do Brasil e em São Paulo, a Peach Up também disponibiliza sua linha de cosméticos via e-commerce. A idealizadora e CEO Luciana Soares acredita que hoje o mercado realmente precisa de produtos de excelência capazes de trazer, não somente bem-estar e suavidade à pele, mas também uma maior conscientização de seu uso. “Estamos muito felizes por propagar informações importantes ao público através de nossas soluções e condução de nosso negócio. Acreditamos que dessa forma conseguiremos ser protagonistas de um mundo melhor e mais bonito,” ela afirma.

Nanotecnologia e produtos certificados pela ANVISA

Utilizando nanotecnologia, a marca desenvolveu itens livres de sulfato, petrolato e parabenos, ou seja, apenas com ingredientes veganos e cruelty free, todos com qualidade e eficácia comprovadas pela ANVISA. Além disso, a Peach Up busca constantemente trazer os ingredientes mais avançados do mercado de dermocosméticos, importando-os de fora do país. O objetivo da empresa é se tornar cada vez mais forte, oferecendo soluções que promovam a transformação e o bem-estar do corpo.

Estratégias de marketing com influenciadoras aumentam as vendas

A marca catarinense gosta de tomar decisões assertivas e apostar em estratégias inteligentes. É dessa forma que consegue expandir sua presença em pontos físicos e estabelecer parcerias, como os contratos assinados com as influenciadoras Juju Salimeni e Nicole Bahls.

“Ter um bom gestor de negócios à frente da Peach Up é essencial para aproveitar oportunidades, construir uma identidade forte e conquistar resultados financeiros expressivos”, diz Luciana Soares.

A empresa já traça planos de pequeno, médio e longo prazos e promete se tornar uma referência no mercado no mundo da beleza, bem como trazer resultados financeiros expressivos para seus idealizadores e investidores.

