Pay4Fun firma parceria com Cibelae para expandir atuação no setor de loterias na América Latina

A Pay4Fun, instituição de pagamento que opera no setor de apostas esportivas, acaba de firmar uma parceria com a Cibelae, corporação Ibero-Americana de loterias e apostas estatais. O acordo tem como objetivo promover o desenvolvimento das loterias no Brasil e na América Latina, além de chancelar o crescimento da Pay4Fun no segmento.

No Brasil, a Pay4Fun já está presente no setor de loterias. A instituição implementou a solução de pagamentos de totem em terminais de videoloteria na Paraíba, em parceria com dois operadores locais. A solução mira na realização segura de depósitos e saques.

O que é a Cibelae?

A Cibelae é uma organização sem fins lucrativos que representa as loterias estatais de países da América Latina e do Caribe. A associação é reconhecida como membro da Word Lottery Association (WLA), a maior associação profissional de organizações estaduais de loterias e jogos, presente em mais de 80 países e seis continentes.

A Pay4Fun também está acompanhando de perto o movimento de abertura de loterias estaduais no Brasil. O mercado tem um grande potencial de crescimento e a instituição está confiante de que irá contribuir para seu desenvolvimento.

As loterias federais do Brasil

Atualmente, no Brasil, as loterias federais são reguladas pela Caixa Econômica Federal, enquanto as loterias estaduais são reguladas por cada estado, individualmente. Esse cenário vem sendo discutido no Congresso para eventual mudança no sistema hoje existente.

“Acreditamos que nossa solução pode ser uma ferramenta importante para atrair jogadores e melhorar a experiência de jogo nos locais físicos de loteria. Estamos confiantes de que podemos contribuir para o crescimento do land based no Brasil e a associação com a Cibelae reforça esse nosso compromisso", afirma Leonardo Baptista, CEO e cofundador da Pay4Fun.

