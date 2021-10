Paulo Guedes debate cenário macroeconômico em fórum gratuito

As perspectivas para o mercado imobiliário em 2022 e os desafios para a retomada econômica brasileira darão o tom da última rodada do quarto Fórum Brasileiro de Incorporadoras (Incorpora). O evento, promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), será realizado nesta quarta-feira, 20, às 16h, de forma híbrida. Entre os palestrantes convidados está o ministro da Economia, Paulo Guedes. As inscrições para participação no último dia do fórum são gratuitas e podem ser feitas no link.

Ao longo das últimas três semanas, o Incorpora foi acompanhado por milhares de pessoas que assistiram importantes debates sobre temas relevantes para o setor, como a discussão em torno da reforma tributária, políticas habitacionais, crédito imobiliário, conjuntura econômica, entre outros.

Para o presidente da Abrainc, Luiz França, a participação do ministro Paulo Guedes referenda a força de um segmento que movimenta 97 atividades econômicas e milhares de empregos no Brasil.

“Uma oportunidade única de debatermos o cenário macroeconômico e dialogarmos sobre perspectivas e demandas importantes para o setor”, comenta o executivo.

Participam da quarta rodada da Incorpora, além do ministro Paulo Guedes, o presidente da Abrainc, Luiz França; Eduardo Zylbertajn, economista e head de Pesquisa e Inovação da Fipe; Bruno Bianchi, diretor comercial do segmento imobiliário no Itaú; Ubirajara Freitas, CEO da Tegra; e Victor Bassan, codiretor presidente da Pacaembu.

O evento também contará com a divulgação de um estudo inédito da Abrainc em parceria com a Fipe sobre o poder de compra do imóvel por parte do consumidor.

