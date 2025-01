Parceria vai utilizar IA para garantir cibersegurança corporativa e defesa contra ameaças invisíveis

Não baixar ou clicar em arquivos executáveis, aqueles que terminam com “.exe”, sempre foi uma regra de ouro da cibersegurança corporativa. No entanto, apenas este cuidado não é mais o suficiente.

Mais sofisticados, os ataques cibernéticos agora possuem uma opção de malware independente de arquivos. Em 2023, cerca de 40% dos ataques utilizaram essa técnica que se aproveita da memória do sistema, do registro ou de ferramentas legítimas como PowerShell, dificultando a detecção por abordagens tradicionais.

Aqui se encontra uma oportunidade de inovação, recentemente aproveitada pela parceria entre as empresas Trend Micro e Intel. A colaboração entre as duas vai combinar a plataforma de TI Trend Vision com a tecnologia de detecção de ameaças Intel TDT para fornecer ferramentas que detectam e respondem a ataques antes em ambiente corporativo.

“Os cibercriminosos estão cada vez mais direcionando ataques sofisticados aos endpoints (dispositivos conectados à rede), escapando das soluções tradicionais de segurança baseadas em software. Queremos oferecer uma camada adicional de detecção, acelerada por hardware e capaz de identificar ameaças furtivas”, afirma Carla Rodriguez, vice-presidente da Intel.

Combinação utiliza inteligência artificial para reforçar cibersegurança

O principal objetivo da parceria é garantir a segurança contra ataques cibernéticos de ativos críticos em endpoints, redes, e-mails e workloads na nuvem. Com o auxílio de IA, a solução integrada oferece a capacidade de verificar se o comportamento de criptografia é legítimo (como um usuário fazendo backup de arquivos) ou malicioso, garantindo a tomada rápida de decisão para proteger sistemas críticos.

“Essa tecnologia, já implantada em mais de um bilhão de PCs, é a única solução de segurança de IA baseada em silício. Combinada às soluções da Trend, como Trend Vision One™ – Endpoint, nossos clientes ganham proteção aprimorada e desempenho otimizado”, acrescenta.

O diferencial na tecnologia da Intel para a cibersegurança corporativa

A integração da Intel® TDT com o Advanced Memory Scanning (AMS) oferece os seguintes diferenciais tecnológicos:

Descarregamento de cargas avançadas: transfere as cargas avançadas de varredura de memória (AMS) da CPU para a GPU, permitindo varreduras mais profundas e frequentes

Melhoria na eficiência: a utilização reduzida de recursos da CPU garante que as soluções de endpoint da Trend Micro realizem detecções mais rápidas sem impacto no desempenho do sistema

Aumento da capacidade de detecção: com Trend Vision One - Endpoint Security aproveita o AMS para melhorar a capacidade de varredura de memória em 7 a 10 vezes, permitindo identificar e bloquear mais ameaças de forma eficaz

Melhoria da análise comportamental: a Intel TDT aumenta a análise comportamental, o aprendizado de máquina em tempo de execução e as regras especializadas da Trend, fornecendo visibilidade crítica da camada de hardware e elevação da eficácia da detecção de ransomware em 24% em relação ao software sozinho.

“A segurança proativa, por muito tempo considerada ideal, agora é uma realidade. Nossa parceria com a Intel redefine o que é possível em cibersegurança corporativa, permitindo que empresas protejam seus sistemas e dados de forma preventiva contra um cenário de ameaças cada vez mais complexo”, conclui Rachel Jin, diretora de Plataformas Corporativas da Trend Micro.

