Parceria no setor de saúde cria estratégia para modernizar parques tecnológicos em medicina diagnóstica

Em apenas seis meses, a Biomega modernizou seu parque tecnológico com a instalação de 110 máquinas de hematologia em 76 núcleos hospitalares pelo Brasil. O feito foi possível graças à parceria com outras duas grandes empresas da Saúde.

A distribuidora Prevena articulou o projeto a partir das competências técnicas da Sysmex, fornecedora da tecnologia, com as necessidades operacionais da Biomega. A parceria é uma nova estratégia, voltada para o desenvolvimento do diagnóstico in vitro (IVD) no país.

Os resultados preliminares indicam aumento de quase 10% na eficiência da rotina dos laboratórios da Biomaga, seguido por mais 50% na capacidade instalada. Estima-se que o projeto movimentou aproximadamente R$ 15 milhões.

"Esta parceria representa muito mais que uma simples modernização tecnológica. Estamos falando de uma revolução na forma como oferecemos medicina diagnóstica de classe mundial a um custo competitivo", destaca Eduardo Cardoso, diretor administrativo da Biomega. "

Operação viabilizada graças a expertise

A Prevena, distribuidora de IVD, assumiu papel protagonista. Como principal parceira de distribuição de multinacionais como Roche e Sysmex, a empresa trouxe expertise em projetos de alta complexidade.

Ela foi responsável pelo estudo técnico detalhado, importação, instalação dos equipamentos e treinamentos especializados das equipes da Biomega, visando parceria estratégica em todo o processo.

“Nosso papel transcende a distribuição tradicional – nos vemos como arquitetos de soluções que entregam qualidade e eficiência ao mercado", ressalta Thiago Liska, diretor executivo da Prevena.

Um novo modelo de combinação na medicina diagnóstica

Para as empresas, o projeto bem sucedido representa o surgimento de um novo paradigma para futuras parcerias no setor. A velocidade de execução demonstra que o mercado brasileiro desenvolveu capacidade técnica e operacional para competir globalmente.

"Vemos no Brasil um dos mercados mais promissores para a expansão da medicina diagnóstica de precisão. A união de nossas competências técnicas com a agilidade local cria soluções verdadeiramente inovadoras”, conclui Marcio Rezende, executivo da Sysmex.