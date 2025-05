Parceria possibilita que PMEs contratem energia solar com corte de até 30% na conta de luz

A parceria da Serena Energia com a Visa pretende tornar sua oferta de energia solar mais atrativa para o PME. Ela vai possibilitar um desconto de até 30% na conta de luz do pequeno empreendedor que aderir ao serviço e pagar os boletos com credencial Visa.

O principal objetivo é impulsionar o uso de energia solar entre os PEMs brasileiros. Com uma conta de luz mensal média de R$ 500, e pouca possibilidade de instalação de painéis solares, esses são os negócios que mais precisam de alternativas.

“Com essa parceria com a Visa, ampliaremos o acesso à energia limpa para um maior número de empresas, gerando mais economia para milhares de consumidores”, diz Cícero Lima, diretor de Retail e Marketing da Serena.

Não tem painel? Como isso funciona?

Com a conta de luz em mãos, o pequeno empreendedor entra em contato com a Serena. A empresa, então, se conecta com o fornecedor de energia do PME e negocia a troca de fontes. O negócio passa a receber energia solar e ter uma conta de luz menor.

No fim das contas, o PME acaba agindo mais ou menos como um intermediador – e não paga nada por isso.

Na parceria com a Visa, a Serena entrega 10% a mais na economia – a base prevista na adesão é de 20% – totalizando 30%.

“Nossa plataforma digital, que garante a contração de forma simples, sem burocracia, proporcionará a pequenos empreendedores mais ganhos econômicos, que podem ser direcionados para a expansão de seus negócios e investimentos em outros projetos”, diz Lima.

Mas a parceria também olha para empresas com consumo maior

Estas, também poderão acessar o benefício do desconto através do mercado livre de energia, que permite que consumidores ligados a rede de média e alta tensão – com contas acima de R$ 10 mil – também cheguem a até 30% de economia optando pelo pagamento com a Visa.

Marcela Pinori, diretora executiva de Visa Comercial Solutions na Visa do Brasil, destaca a relevância dessa colaboração: “É fundamental que possamos levar benefícios que realmente façam a diferença na vida das pequenas e médias empresas, proporcionando-lhes não apenas economia, mas também a oportunidade de contribuir para um futuro mais sustentável”.

