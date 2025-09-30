Parceria no mercado pet pretende democratizar tratamento para estender vitalidade canina 

Cães domésticos vivem em média 10 a 15 anos, mas se fosse possível, todo tutor estenderia a vida dos seus companheiros a médias humanas. A parceria entre a Petlove e a PetMoreTime projeta estender entre 20% e 25% o tempo médio de vida saudável dos pets.

Os programas de longevidade personalizados, viabilizados pela parceria, combinam o uso de moléculas geroprotetoras (falamos da gerociência mais abaixo) e tecnologias de monitoramento contínuo para criar rotinas voltadas para aumento da longevidade dos pets.

Os primeiros programas já estão disponíveis em modelo de assinatura – inicialmente, apenas na cidade de São Paulo. A duração é de 14 meses e incluí acompanhamento veterinário especializado.

A Petlove, provedora de produtos e serviços para animais de estimação, atuará como parceira estratégica na expansão da iniciativa. O objetivo é criar acessibilidade à iniciativa da healthtech PetMoreTime, co-fundada pelo cientista americano Matt Kaeberlein, referência internacional em envelhecimento canino.

Gerociência, a base para estender a vida dos cães

A gerociência é um campo científico voltado à promoção da saúde e à prevenção de doenças associadas ao envelhecimento e ao bem-estar. Ela é base da metodologia utilizada pela PetMoreTime.

Dentro dos programas, os pets terão rotina ajustadas com base em dados clínicos e de monitoramento contínuo com a coleira inteligente da Invoxia, capaz de mensurar dados em tempo real sobre atividade física e sinais vitais.

Todos os dados coletados, tanto em exames realizados em parceria com o Provet, laboratório do grupo Petlove, quanto pelo monitoramento da coleira inteligente, são integrados em um algoritmo proprietário.

Esse sistema gera relatórios e pareceres que orientam os médicos-veterinários responsáveis, permitindo protocolos progressivamente mais personalizados.

Segundo Matt Kaeberlein, os resultados esperados são baseados em evidências já observadas em diferentes espécies. Os tutores poderão, também, notar maior disposição, melhora da pelagem e até reversão de indicadores precoces de doenças degenerativas.

Iniciativa em fase inicial, com avanço meticulosamente planejado

Nesta fase inicial, a PetMoreTime optou por uma estratégia gradual, atendendo de 30 a 50 cães por mês nos primeiros seis meses. O objetivo é garantir qualidade clínica e robustez científica, expandindo a escala somente após consolidação.

A expectativa, no longo prazo, é democratizar o acesso e integrar a longevidade pet também aos planos de saúde da Petlove.

Tutores interessados já podem se cadastrar no site da PetMoreTime para uma conversa inicial online com o time de veterinários para uma triagem clínica para avaliação de elegibilidade.

Atualmente, o foco está em cães adultos em fase de envelhecimento, com critérios ajustados conforme porte e expectativa de vida de cada raça.

“Nosso objetivo é, no futuro, levar essa inovação para tutores em todo o Brasil, democratizando o acesso a soluções que prolongam a vida saudável dos cães sempre com qualidade de vida.”, comenta Talita Lacerda, CEO da Petlove.