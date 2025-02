Parceria com organização ambiental promove conservação da vida marinha no Copacabana Palace

A fim de expandir esforços, a parceria entre Parley for the Oceans e a Belmond leva ao Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro duas exposições voltadas para a educação e conservação da vida marinha.

Celebrando a Beleza do Oceano: Exposição no Copacabana Palace

A parceria vai sediar uma exposição intitulada Oceans. Climate. Life: Celebrating Ocean Beauty. Esta exposição vai transformar oito janelas do hotel, de frente para a "Avenida Nossa Senhora de Copacabana", em uma jornada visual exibindo trabalhos de quatro fotógrafos brasileiros: Rodrigo Thome, Athila Bertoncini, Denise Greco e Paula Vianna.

O projeto tem o objetivo de destacar a missão da Parley for the Oceans de inspirar ações e soluções para os desafios críticos enfrentados por nossos oceanos, e desafia os espectadores a participarem da preservação de seu futuro.

Cyrill Gutsch, CEO e fundador da Parley for the Oceans, afirma: "Os oceanos não são apenas um recurso — eles são uma força vital que nos conecta a todos. Esta parceria com o Copacabana Palace é um convite para se reconectar com o mundo natural e assumir a responsabilidade por seu futuro. Ao reunir a beleza do Rio, o poder da comunidade e a urgência da conservação dos oceanos, pretendemos inspirar cada indivíduo a ser um participante ativo na preservação da saúde do nosso planeta.”

A equipe do Copacabana Palace também vai participar de uma expedição às Ilhas Cagarras, uma reserva marinha vital e um Hope Spot (“Pontos de Esperança”) no Rio. As ilhas desabitadas fornecem um santuário para aves marinhas, mamíferos marinhos e recifes de corais vibrantes mas, como muitos ecossistemas marinhos, estão ameaçados pela poluição plástica e pela atividade humana.

Oceano Infinito Azul: Baile do Copa 2025

A Parley fará sua estreia no Baile do Copa, o renomado baile de Carnaval do Copacabana Palace no dia 1º de março de 2025. A celebração deste ano contará com um espaço da Parley imersivo, onde os convidados podem experimentar uma instalação multimídia projetada para cativar e aumentar a conscientização sobre a importância vital da preservação do oceano.

Após o baile, todos os elementos decorativos e recursos serão doados para o "Entre o Céu e a Favela", uma organização local dedicada a promover inclusão social, desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental nas favelas do Rio por meio de iniciativas conduzidas pela comunidade.

“Estamos entusiasmados em estabelecer uma parceria com a Parley for the Oceans e levar sua importante mensagem de preservação ambiental ao coração do Copacabana Palace. Esta colaboração reflete nosso compromisso com a sustentabilidade e nossa crença em um futuro mais respeitoso”, pontua Ulisses Marreiros, Area Managing Director da Belmond no Brasil.

Como parte da iniciativa global da Parley e da Belmond, o Copacabana Palace é o segundo hotel do portfólio da Belmond a se juntar a este projeto vital, seguindo o Maroma Resort no México. A iniciativa continuará a lançar atividades impactantes em seus destinos litorâneos dentro do portfólio da Belmond ao longo de 2025 e além.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube