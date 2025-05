Para sobreviver ao primeiro ano, o empreendedor precisa enxergar o potencial dessas ferramentas 

Em um país onde 35% dos micro e pequenos negócios não sobrevivem aos primeiros 12 meses de operação, toda ferramenta deve ser considerada. E quando a meta é otimizar, a gestão de tempo se torna crucial.

Afinal, segundo dados de empresas como a McKinsey, a adoção de ferramentas para melhor administrar o tempo de tarefas pode gerar até 25% mais produtividade. Para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) esta pode ser a chave para ter sucesso e não virar estatística.

“Para empreendedores, o tempo é um recurso limitado e precioso. O uso estratégico de ferramentas que ajudam a planejar e controlar tarefas permite reduzir desperdícios, evitar retrabalho e focar no que gera resultado”, diz Marlon Freitas, CMO da Agilize Contabilidade. Segundo ele, o desafio está em escolher plataformas que sejam fáceis de usar e que integrem funcionalidades úteis, sem adicionar complexidade.

Convidamos o especialista para listar as principais ferramentas com facilidade de integração e maior potencial para melhorar a produtividade.

1. Trello permite melhor visualização das tarefas

Esta é uma plataforma visual que organiza projetos e tarefas por meio de quadros e cartões. Ela facilita o acompanhamento do andamento das atividades e a colaboração entre equipes, mantendo o foco nas prioridades diárias.

2. Sabendo qual a próxima reunião com o Google Agenda

Uma solução para o gerenciamento de compromissos e lembretes. Permite sincronização com dispositivos móveis, envio de notificações e organização de horários, evitando esquecimentos e conflitos na agenda.

3. Não perca seu tempo com o RescueTime

Aplicativo que monitora o uso do computador e do celular para identificar onde o tempo está sendo gasto. Ajuda o empreendedor a tomar consciência dos hábitos digitais e ajustar sua rotina para aumentar a produtividade.

4. Pomodoro Timer e o método comprovado

A técnica que divide o trabalho em blocos de 25 minutos com intervalos curtos auxilia a manter a concentração e evita a fadiga mental, melhorando o rendimento nas tarefas diárias.

5. Evernote permite anotar tudo que é importante

Aplicativo para anotações e organização de ideias. Permite registrar informações rapidamente, armazenar documentos e criar listas de tarefas, centralizando o conteúdo necessário para o desenvolvimento dos projetos.

Mas ferramentas não devem ser usadas sozinhas

“O mais importante é que as ferramentas devem ser aliadas práticas, que se encaixem na rotina e nas necessidades específicas do negócio. O empreendedor deve experimentar e identificar quais recursos realmente facilitam o controle do tempo e a organização do trabalho”, explica Freitas.

Ele reforça ainda que, além da tecnologia, é fundamental estabelecer prioridades claras, definir metas diárias e criar hábitos que minimizem distrações. “A tecnologia potencializa a produtividade, mas o planejamento pessoal e a disciplina são a base para resultados consistentes”, complementa.

Segundo Marlon, empreendedores que buscam ganhar tempo e melhorar o desempenho das suas operações, investir em ferramentas simples de gestão de tempo é um passo estratégico porque a combinação entre tecnologia e disciplina na rotina pode transformar a produtividade e contribuir para o crescimento sustentável do negócio.

“Mais do que facilitar tarefas, a tecnologia é uma parceira estratégica para o crescimento das pequenas empresas. Ela abre caminho para que o empreendedor dedique energia ao que realmente importa: inovar, conquistar clientes e expandir o negócio com segurança e eficiência”, conclui Marlon Freitas.

