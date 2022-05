Para dobrar assinantes, James relança serviço prime com mais benefícios

O James Delivery, aplicativo de delivery do GPA, relança, este mês, o Prime, programa de assinatura no qual o cliente paga um valor mensal de R$ 19,90 e conta com diversos benefícios. A fim de ganhar mais destaque no mercado, o James fez uma pesquisa com clientes para entender quais benefícios eram mais competitivos e incluiu uma série de novidades no pacote da assinatura. Com o relançamento, a expectativa é dobrar a base de clientes assinantes em 2022.

“O relançamento do Prime é uma grande aposta do James para este ano. Queremos oferecer a melhor proposta de valor prime do mercado, por isso ouvimos nossos clientes e incorporamos os benefícios que eles mais desejam e buscam nesse tipo de serviço”, afirma Illan Israel, Head do James no GPA. Ele complementa destacando a relevância do programa: “O serviço de assinatura mensal tem um grande potencial de negócio para o James. Vemos que, por exemplo, a frequência de compra dos assinantes Prime é mais de duas vezes maior do que a dos clientes não assinantes, por isso definimos essa frente como um dos focos estratégicos para este ano”.

No pacote de benefícios do novo Prime, os assinantes vão contar com frete grátis para compras dentro do raio de entrega de até 3 quilômetros e desconto no frete para distâncias superiores; taxa de serviço grátis; desconto em marcas exclusivas do GPA (Qualitá e Taeq); seleção quinzenal de vinhos com 25% de desconto; descontos exclusivos em seleção de produtos Queridinhos do Prime; Purple Day, que dará aos assinantes acesso a um dia exclusivo de promoções toda última terça-feira do mês e acesso em primeiro mão as principais ofertas no aplicativo.

O Prime está disponível em todas as cidades em que o James atua e tem agora período teste de 15 dias gratuitos.

