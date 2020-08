Pandemia chega a 25 milhões de casos no mundo

A Universidade Johns Hopkins cravou hoje outro dado superlativo da pandemia: o mundo superou a marca de 25 milhões de casos de Covid-19. Os países com mais infecções confirmadas são, pela ordem, Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e Peru. A doença amplia seu efeito global e já há ocorrências registradas em 188 países e territórios. A Índia bateu recorde. Autoridades locais contabilizaram hoje 78.761 casos, superando os 77.255 notificados pelos EUA em julho.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 167 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

–

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre o foco do governo Bolsonaro nos programas sociais; e outro sobre a oportunidade de a inovação melhoras nossas vidas e cidades. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Prefeitos ‘verdes’ – A agenda de pré-candidatos

A agenda de Manchas no litoral – Óleo

Internacional

Corporativo

Nike

Ranking

Realidade aumentada é a nova aposta da Apple

Varejo e Consumo

Bem-estar (em casa)

Autocuidado – Por que é tão difícil praticar

Por que é tão difícil Vizinhança – Reclamações

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.