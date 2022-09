Paketá investe em criação de holding e plataforma de infraestrutura de crédito

Por Bússola

Dados da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, conduzida pela Deloitte neste ano, mostram que, em 2021, houve crescimento de 26% na contratação de crédito por meio de canais digitais como mobile banking e internet banking, sendo mais de 960 milhões de transações de crédito realizadas pelo celular.

Atenta a esta realidade, a Paketá, fintech com soluções de crédito com desconto em folha, como crédito consignado e antecipação de salário, anuncia uma nova estrutura de governança para a empresa: a criação da holding Atmosfera, para fortalecer a relação com investidores e o mercado, além de administrar a Paketá e a Base39. A empresa é investida do Kinea Ventures, fundo de corporate venture capital do Itaú.

A mudança se dá em um momento promissor da fintech. Fabian Valverde, fundador e CEO, conta que a Paketá cresceu 14 vezes em número de empréstimos concedidos em 2022, com um aumento de carteira de mais de 940%. O objetivo da criação das novas marcas é posicionar melhor cada uma das frentes às necessidades do mercado, expectativas de clientes e parceiros.

“A criação da Base39 e da Atmosfera é fruto da maturidade do nosso grupo e dos aprendizados que tivemos com o mercado desde que a Paketá nasceu", diz.

A Base39 surge como unidade de negócio fornecedora da infraestrutura de crédito consignado privado que provê soluções de embedded finance com uma experiência tanto para RHs quanto para os colaboradores. A nova unidade já nasce com um grande conjunto de clientes e impactando centenas de milhares de funcionários em mais de 1.800 empresas. Com ela, o grupo pretende atingir 2 milhões de clientes em 2023.

“Fortalecemos a frente de embedded finance olhando para o tamanho desse mercado e o potencial de crescimento ainda pouco explorado no Brasil. Hoje temos 1.800 empresas conveniadas, sendo a menor com 3 funcionários e a maior com 70 mil.”

O propósito é fortalecido pela holding Atmosfera, que visa estreitar o relacionamento com investidores e desenvolver potenciais oportunidades de negócios. As novidades que chegam com a criação da Base39 também reforçam as expectativas positivas do executivo, por conta das evoluções regulatórias do mercado e o avanço das APIs que permitem uma jornada mais fluida de soluções financeiras embutidas em serviços dos mais variados segmentos.

