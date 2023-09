Pai dedicado fatura R$ 2 milhões com snacks naturais para crianças

A alimentação saudável, a saúde e o bem-estar dos filhos é uma preocupação comum para pais de todo o Brasil. No entanto, a rotina intensa pode pedir alternativas de alimentos, como snacks naturais ou lanchinhos saudáveis, que não são facilmente encontradas por aqui. Percebendo a carência desses produtos no segmento infantil, o economista Daniel Goldstein, dedicado pai de gêmeos, fundou a Nhami Mami, que se consolidou no final de 2019 e em 2022 registrou um faturamento de R$ 2 milhões.

Como ele enxergou a oportunidade?

Segundo pesquisa da Euromonitor Internacional, no Brasil, o setor de alimentos saudáveis cresceu 33% entre 2015 e 2020, registrando uma receita de R$100,2 bilhões. Durante a pandemia de covid-19, a preocupação com a saúde e bem-estar se tornou mais comum, e a mudança dos hábitos alimentares chamou a atenção de 47% dos brasileiros. Até 2025, quando é feita a próxima avaliação dessa pesquisa, a expectativa é que o segmento cresça mais 27%.

Em outubro de 2019, Goldstein já estava de olho na movimentação que daria origem a esses dados. Viajando em família para os EUA ele percebeu uma “carência” de produtos naturais ou com apelo de saudabilidade no segmento infantil, especialmente no Brasil, e resolveu preencher o espaço com a Nhami Mami, sua empresa de snacks nutricionalmente mais saudáveis para lanches infantis rápidos.

“Notei que é comum encontrar nos supermercados norte-americanos gôndolas inteiras com inúmeros produtos para crianças, incluindo snacks com apelo saudável para momentos que pedem lanches rápidos. Ao pesquisar no mercado brasileiro, só encontrei a tradicional papinha e a fórmula infantil. Só existiam snacks para adultos”, comenta Goldstein.

Lanches rápidos: como criar produtos naturais e mais saudáveis para crianças?

Após suas viagens, o empresário deixou para trás a área financeira na empresa familiar em que atuava e para se dedicar ao novo projeto. Após firmar parceria com uma fábrica de Taubaté e fechar um acordo de não usar alergênicos em suas produções, Goldstein definiu a primeira linha da marca: puffs – os snacks doces, adoçados com suco de maçã.

“É um tipo de produto categorizado nos EUA, tamanha relevância. Com o suporte de uma nutricionista e uma engenheira de alimentos, adaptei o que vi lá fora aos sabores e vitaminas das necessidades da criança brasileira. Fiz várias rodadas de testes cegos, observando suas reações”, conta. “Os testes também foram importantes para definirmos o tamanho das embalagens e formato dos snacks, para que fossem atrativos e facilmente manuseados pelos pequenos”, completa.

O próximo passo foi a criação da linha Veggie, de snacks salgados, nos sabores grão-de-bico e cenoura, ervilha e brócolis, lentilha e brócolis, e feijão e cenoura. Todos os produtos da Nhami Mami possuem ingredientes naturais, como frutas e legumes, e carregam o conceito de “clean label”, com poucos ingredientes em sua composição. Não possuem aditivos artificiais, já que os aromas e temperos utilizados também são naturais e contam com a adição de vitaminas e minerais.

“Eles foram feitos para os pais que buscam por praticidade, mas querem aliá-la à saúde e bem-estar de seus filhos e não abrem mão do sabor. Entregamos uma experiência deliciosa de texturas, aromas, formatos e sabores, que são variados e não enjoam, pois são docinhos, sem adição de açúcar, e salgados na medida certa”, explica Goldstein. “Também é uma forma de introduzir na dieta da criança alimentos que ela não consome com tanta facilidade, como os legumes. Muitos nutricionistas e pediatras indicam nossos alimentos como introdução alimentar para crianças que não comem vegetais”, completa. Toda a linha é indicada para crianças que já iniciaram a mastigação.

Dá para ganhar dinheiro com esse negócio?

Apesar dos desafios impostos pela pandemia, que chegaria poucos meses após a criação da empresa, os produtos da Nhami Mami foram muito bem aceitos pelos revendedores, em sua maioria supermercados, e pelo público. Hoje, a marca conta com distribuidores em quase todos os estados do País e está presente em mais de dois mil pontos de vendas, incluindo grandes redes como o Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, St. Marche, Angeloni, Santa Luzia, Condor, Super Muffato, Mundo Verde e Ri Happy, além de lojas online, como Mercado Livre e Shopper. Também aposta em parcerias com influenciadores.

Em 2022, a Nhami Mami registrou faturamento de R$ 2 milhões, com um volume de mais de 850 mil produtos comercializados. Para 2023, Goldstein prevê um ganho três vezes maior, chegando a R$ 6 milhões, além de encerrar o ano em cerca de seis mil pontos de vendas. “Estamos planejando o lançamento de outros dois sabores de puffs e de um produto para crianças acima de sete anos”, finaliza o empresário.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Raízs é a primeira foodtech brasileira a anunciar o breakeven

Corpo em movimento: atividade física, mobilidade e independência

Atvos lança programa voltado para a transformação digital na cadeia produtiva de biocombustíveis