Pagou Fácil recupera R$ 320 milhões de pagamentos inadimplentes

A taxa média de desemprego no Brasil foi de 14,7% no primeiro trimestre de 2021, a maior registrada pelo IBGE desde 2012. O dado corresponde a cerca de 14,8 milhões de brasileiros desempregados. Com isso, a taxa de inadimplência cresce no país. As companhias têm buscado formas para fazer negociação e encontrar a melhor forma de pagamento para não negativar seus clientes. O Pagou Fácil, ferramenta que auxilia as empresas a organizar e automatizar a gestão de recebimentos e cobranças, é uma das opções de mais de duas mil empresas que querem receber.

A plataforma possibilita consultar gratuitamente o CPF, ver opções de negociação disponíveis e escolher a melhor opção para pagamento. Dessa maneira, entre 2020 e 2021 foram mais de 500 mil acordos firmados pela ferramenta. Isso possibilitou que milhares de brasileiros saíssem da dívida e tivessem seus nomes positivados.

Segundo Eric Garmes, co-founder do Pagou Fácil, foram recuperados R$ 320 milhões de pagamentos para diversas empresas. Isso só foi possível pelas vantagens que a plataforma oferece, como grandes descontos e formas de pagamento diferenciadas.

“Realizamos cerca de 700 negociações por dia e esse número deve ser maior nos próximos meses, já que o brasileiro está endividado e sem acesso ao crédito. No entanto, com a plataforma é possível acompanhar e gerenciar as dívidas online, além de fazer negociação para não ficar negativado”, afirma Garmes.

