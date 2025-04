Pacientes dos EUA, Uruguai e Portugal são os que mais vêm a SP para turismo médico, aponta pesquisa

Estrangeiros que vivem nos EUA (especialmente na Flórida), Uruguai, Portugal, Paraguai e Angola são os que mais vêm à cidade de São Paulo para turismo médico, em busca de tratamentos de saúde especializados.

É o que aponta levantamento inédito feito pela b.Treat, empresa especializada em assessoria personalizada para esse público, fundada por Carolina Uip – filha do médico infectologista David Uip – e as empresárias Roberta Pfiffer e Tamyres Seabra.

Já entre os brasileiros que moram em outros estados, Bahia, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pernambuco lideram a procura por tratamentos médicos em São Paulo.

Tipos de tratamentos mais buscados

Os tipos de atendimentos mais procurados, segundo a b.Treat, são check-up geral, tratamentos de alta complexidade – em especial cardiopatias de risco, câncer e doenças infectocontagiosas –, cirurgia plástica, tratamento para obesidade e assistência odontológica.

A b.Treat funciona como uma espécie de expedição premium para pacientes de fora do Brasil ou de outros estados que vêm se tratar na cidade de São Paulo.

Entre os serviços mais procurados estão cuidados hospitalares e domiciliares ou em hotéis na pós-alta, infusão de medicamentos continuados depois do período de internação, acompanhamento para exames de familiares idosos ou jovens adolescentes, agendamentos e acompanhamentos de consultas e atendimentos multidisciplinares como fisioterapia e sessões de fonoaudiologia.

Assistência completa para pacientes em São Paulo

A empresa também atua no suporte para desospitalização, inclusive de pessoas com quadros graves, como pacientes neurológicos e oncológicos, e nos cuidados domiciliares, oferecendo assistência 24 horas sete dias por semana, gerenciamento de medicações, acompanhamento social e emocional e comunicação frequente com os familiares e com os médicos responsáveis.

A b.Treat tem atuado como parceira de hospitais como Vila Nova Star (Rede D’Or) e Sírio-Libanês, entre outros, com soluções de home e hotel care, transporte, nutrição, acompanhante, agendamento de exames ambulatoriais ou hospitalares, reservas em restaurantes e até de tradutor para estrangeiros que não falam português.

"O paciente não precisa se preocupar com nada. Desde o deslocamento e chegada em São Paulo até o seu retorno, cuidamos de tudo, de maneira individualizada, com um plano que é desenhado especificamente para a demanda de cada pessoa", afirma Carolina Uip.

Pacotes personalizados e transporte aeromédico

Os pacotes, que são elaborados sob medida para a necessidade de cada paciente, custam, em média, a partir de R$ 30 mil, mas há casos em que o serviço adquirido tem cobertura por parte de algumas operadoras de planos de saúde.

Se a pessoa estiver no exterior e precisar vir a São Paulo, a b.Treat consegue viabilizar rapidamente um voo em mais de 80 países por meio de parcerias com empresas de transporte aeromédico, com aviões posicionados estrategicamente em cada continente.

As aeronaves de ambulância aérea e UTI são equipadas com tecnologia e equipes treinadas, garantindo agilidade e segurança aos pacientes que precisam de remoção, transferência ou repatriação.

Equipe multidisciplinar para suporte contínuo

Ao todo na b.Treat são 60 profissionais, entre fisioterapeutas, fonoaudiólogas, nutricionistas, enfermeiras, psicólogas e tradutores da companhia que atuam nos cuidados dos pacientes, proporcionando todo o suporte ao longo da estadia na cidade.

"Dentro de um hospital, o paciente está devidamente cuidado, mas fora dele, quando a pessoa ainda está em recuperação ou em tratamento contínuo, muitas vezes há dúvidas e outras necessidades de suporte. Para quem não conhece São Paulo ou não está acostumado a ficar na cidade, as questões são ainda mais complexas. Somos a primeira empresa do país a oferecer uma gama de soluções abrangentes e completas para suprir essas necessidades", afirma Roberta Pfiffer.

"Nosso objetivo é sermos parceiros de confiança para os médicos e seus pacientes, garantindo que o tratamento continue no ambiente domiciliar de maneira absolutamente eficaz e segura", destaca Tamyres Seabra.

