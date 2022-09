Overclock traz executivo focado em varejo para crescer 10 vezes em 2023

Primeira bebida de performance do Brasil, a Overclock surgiu em plena pandemia, mas não se intimidou com a crise inesperada. Com pouco mais de dois anos de existência, a startup, já recebeu dois aportes, o último em julho de R$ 2 milhões, e não para de crescer.

Seu último movimento, foi trazer um executivo com mais de 20 anos de experiência, Michele Funari, que já passou por um de seus concorrentes, a Monster Energy, para cuidar do crescimento da companhia e ampliar os canais de distribuição.

Em agosto, a Overclock, que desde sua criação, operava apenas nos canais online, começou suas vendas no varejo. "Esse é um movimento natural, uma vez que nosso público vem demandando uma maior disponibilidade", diz Funari, em entrevista exclusiva à Bússola. A bebida oferecida pela Overclock se diferencia pelos ingredientes e pelo resultado. "Sua fórmula visa aumentar a performance cognitiva, aumentando a disposição, foco e concentração." Criada para o público gamer, promete aumentar a concentração durante o jogo e outras atividades, com um resultado de mais longo prazo sem causar "crash", ou seja, a ressaca produzida por bebidas energéticas mais açúcaradas.

Bússola: Você já passou por grandes empresas do mercado, como Danone e Monster Energy, e tem uma experiência de mais de 20 anos. Por que resolveu se voltar para uma startup e escolheu a Overclock neste momento da sua carreira?

Michele Funari: Sempre estive envolvido em projetos de startups de unidades de negócio dentro das empresas que trabalhei e, após 20 anos, decidi ser o momento de entrar no universo dos empreendedores. A Overclock foi uma escolha natural por possuir um produto único e inovador dentro de uma categoria que eu tenho um bom conhecimento.

Bússola: Trabalhar com startups pressupõe inovação. Qual é a principal inovação que a Overclock traz para o mercado?

Michele Funari: A Overclock é a primeira performance drink do Brasil. Sua fórmula visa aumentar a performance cognitiva, aumentando a disposição, foco e concentração. Foi, inicialmente, desenvolvida com o público gamer em vista, mas vem sendo muito consumida por um público cada vez mais amplo, seja para trabalhar, estudar, programar etc.

Bússola: A Overclock surgiu em plena pandemia e agora pretende entrar no varejo. Como será esse movimento?

Michele Funari: Esse é um movimento natural, uma vez que nosso público vem demandando uma maior disponibilidade dos nossos produtos no varejo. Estamos nomeando representantes e distribuidores em todo o Brasil visando aumentar nossa distribuição.

Bússola: Você fala em transformar a Overclock em uma das principais empresas do setor de bebidas. Quais são seus planos estratégicos para tornar isso uma realidade?

Michele Funari: Temos um produto único que preenche uma necessidade cada vez mais presente pelo aumento de concentração para atividades de lazer ou trabalho. A ampliação dos canais de distribuição, parcerias estratégicas de marketing, bem como inovações serão responsáveis pelo nosso crescimento nos próximos anos.

Bússola: Quais os desafios a serem superados nesse sentido?

Michele Funari: Como estamos desenvolvendo uma nova categoria de bebidas, nosso maior desafio é aumentar nosso awareness e demonstrar claramente nossos benefícios de aumento de performance cognitiva.

Bússola: Pensando nesse segundo semestre, a Overclock tem planos de novos produtos ou novas parcerias para crescer entre seu público ou para trazer novos públicos?

Michele Funari: Temos um pipeline robusto de parcerias de marketing, bem como inovações que vão tornar nosso produto cada vez mais presente no dia a dia dos nossos consumidores. Aguardem as novidades.

Bússola: Quais são as perspectivas para a marca para 2023?

Michele Funari: 2023 será um ano de crescimento exponencial para a Overclock. Nossa expectativa é multiplicar o tamanho da companhia por 10

Bússola: Como você enxerga o crescimento do setor de uma forma geral?

Michele Funari: O setor de bebidas funcionais vem crescendo muito nos últimos anos, pois os consumidores estão buscando alternativas mais inovadoras e que entreguem um benefício claro. Nesse sentido, Overclock está diretamente conectado com essa nova demanda por benefícios cognitivos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também Bia Leite: O que a Paola Carosella e a Silvia do Grajaú têm em comum?

Gamificação: uma moda muito bem-vinda

Para Youtubers, 5G revoluciona geração que verá vida e morte do videogame