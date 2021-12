Ouça este podcast da Orla Rio que é a cara do verão

Em clima de verão e na expectativa da retomada do turismo na cidade, a Orla Rio vai apostar em um podcast para lá de carioca para embalar a próxima estação com muita música e informação. Comandado pelo sambista Ivo Meirelles, o Vai dar Praia é o mais novo formato de conteúdo produzido pela Orla Rio que terá a participação de importantes nomes do Rio que são a cara do verão. O podcast tem apoio da Bebida in Box e contará com três programas com cerca de 2h30 de duração, cada.

“Buscamos sempre divulgar toda a diversidade que a praia oferece em nossos canais e sentimos que essa próxima estação, que tem tudo para ser o verão do século, precisava de um projeto tão especial quanto. Foi aí que convidamos o Ivo para comandar essa conversa e levar o melhor que temos de música e informação sobre os eventos da nossa orla para os cariocas. É ouvir e se sentir como se estivesse fazendo parte da festa e curtindo com amigos num quiosque”, diz Guilherme Borges, vice-presidente da Orla Rio.

O podcast Vai dar Praia será veiculado nos perfis da Orla Rio no YouTube e Spotify e cada episódio será lançado sempre nos dias 15 de todo mês. Já no primeiro programa, que vai ao ar hoje, Ivo se reúne com nomes, como MC Koringa, Andrezinho do Molejo, e o chef João Diamante, do restaurante Na Minha Casa, que foi responsável pela degustação de pratos das gravações e também deu dicas de gastronomia à beira-mar.

O podcast faz parte do projeto homônimo da Orla Rio que também contará com uma agenda de atividades que prometem tornar a experiência de ir à praia mais memorável e divertida, oferecendo mais opções de serviços para cariocas e turistas para o verão 2022. As ações vão acontecer de 6 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, de quinta à domingo, ao longo dos 34 km de extensão da orla, do Leme ao Pontal. Serão mais de cem aulas de culinária, yoga, surfe, kite surf, exposições culturais, shows, workshops, e até um concurso para escolher a melhor caipiroska da orla, patrocinado pela Smirnoff.

O Vai dar Praia também já conta com uma música tema de mesmo nome, assinada e interpretada pelo próprio Ivo Meirelles e é uma aposta de trilha sonora para a estação. O projeto ainda contará com a veiculação de boletins semanais de notícias sobre o verão que serão exibidos nos perfis da concessionária no YouTube e TikTok. Com apresentação da cantora e compositora Becca Perret e do influenciador Gustavo Balbi, o programa vai abordar conteúdos diversos, desde dicas de onde praticar esportes, sugestão de eventos, gastronomia da orla e entrevista com convidados especiais, e também será veiculado na Band Rio.

