Brasileiros acima dos 60 anos são os que mais reciclam, aponta pesquisa

78% dos brasileiros com mais de 60 anos separam o lixo para reciclagem. Segundo os dados inéditos de pesquisa da Nexus, essa é a faixa etária que mais se importa com a reciclagem no Brasil.

O volume foi de 72% na faixa entre 41 e 59 anos.

Já entre os mais jovens o percentual cai significativamente, ficando em 63% na faixa dos 25 aos 40 anos,

São 62% entre os que têm entre 16 e 24 anos.

A pesquisa foi encomendada pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast).

Ela foi feita por telefone, com 2.009 pessoas e conclui que quanto mais jovem, menor o hábito de separar o lixo.

Gênero e escolaridade também entraram na pesquisa

No quesito gênero, há poucas diferenças entre o comportamento masculino e feminino: 70% das mulheres costumam separar o lixo para reciclagem regularmente e, entre os homens, o percentual é de 68%.

Quanto à escolaridade:

69% dos brasileiros com ensino fundamental separam o lixo para reciclagem (sendo que 53% sempre e 16% na maioria das vezes);

68% dos entrevistados com ensino médio têm o mesmo hábito (sendo que 44% sempre e 24% na maioria das vezes)

69% com ensino superior (sendo que 46% sempre e 23% na maioria das vezes).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.