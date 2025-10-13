Brasileiros acima dos 60 anos são os que mais reciclam, aponta pesquisa

(Freepik/Freepik)
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13h00.
78% dos brasileiros com mais de 60 anos separam o lixo para reciclagem. Segundo os dados inéditos de pesquisa da Nexus, essa é a faixa etária que mais se importa com a reciclagem no Brasil.
A pesquisa foi encomendada pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast).
Ela foi feita por telefone, com 2.009 pessoas e conclui que quanto mais jovem, menor o hábito de separar o lixo.
No quesito gênero, há poucas diferenças entre o comportamento masculino e feminino: 70% das mulheres costumam separar o lixo para reciclagem regularmente e, entre os homens, o percentual é de 68%.
Quanto à escolaridade:
A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.