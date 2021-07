Oposição avança online após Bolsonaro buscar integração do Centrão

O convite do presidente Jair Bolsonaro ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) para ocupar a Casa Civil foi um dos temas que despertaram o interesse dos seguidores do senador Rogério Carvalho (PT-SE) nas redes sociais. Com ironia, ele contrapôs antigas falas críticas de integrantes do governo ao Centrão, do qual o PP é expoente, à recente afirmação de Bolsonaro de que integra o grupo. A publicação alcançou 4,2 mil compartilhamentos no Twitter e outros 2,9 mil no Facebook, ajudando em sua ascensão de seis posições no ranking FSBinfluênciaCongresso.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Decidido a levantar o astral de seus seguidores, Eduardo Girão (Podemos-CE) foi outro que ganhou espaço no período entre 20 e 26 de julho. Com o lema “Esperança reforçada pelas boas notícias”, ele comenta fatos positivos, como o avanço da vacinação no país, e outros curiosos, como o estudo de cientistas brasileiros que permite detectar o covid-19 com enzima de vagalume. O parlamentar subiu cinco colocações e conquistou o posto de 9º entre os 15 mais influentes do Senado nas redes sociais.

Jorge Kajuru (Podemos-GO) também teve semana positiva e retornou aos primeiros lugares do ranking, em 3º, graças à intensa atividade diária nas redes. Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e Humberto Costa (PT-PE) continuam a ser os campeões do ambiente digital, posicionados em 1º e 2º respectivamente. O Podemos, com quatro nomes, é a legenda com mais integrantes no levantamento, seguido pelo PT, com três filiados.

Câmara

As fotos do filho recém-nascido Hugo misturam-se aos eventos da militância política nas redes sociais da deputada Sâmia Bomfim (PSol-SP), um dos destaques no ranking. A forte interação em seus perfis, que também ressalta a participação das mulheres na Olimpíada de Tóquio, a fez subir 20 posições e entrar na lista dos mais populares online da Câmara dos Deputados. Entre seus posts mais curtidos está o que ela comenta a queima da estátua do bandeirante Manuel de Borba Gato, símbolo da exploração colonial do Brasil, durante protesto contra o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. A publicação obteve mais de 10,5 mil curtidas e 1,4 mil compartilhamentos no Twitter.

As redes sociais de Joice Hasselmann (PSL-SP) também se agitaram nos últimos dias diante do episódio em que ela sofreu fraturas e hematomas pelo corpo. O relato do acontecido e o início da investigação pela polícia atraíram a atenção de seus seguidores. Publicação em que ela agradece a solidariedade recebida foi curtida por mais de 7,9 mil usuários do Twitter, que também fizeram 1,6 mil comentários sobre o assunto. A movimentação fez a parlamentar subir 13 colocações e alcançar o posto de 14ª na lista dos 20 deputados mais influentes no ambiente online.

No topo do levantamento, a deputada Bia Kicis (PSL-DF) perdeu o 3º lugar para o colega de bancada Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que não ocupava o pódio há três semanas. Carla Zambelli (PSL-SP) e Carlos Jordy (PSL-RJ) mantêm-se firmes em 1º e 2º respectivamente, assim como o PSL, que continua a ser o partido com mais representantes no ranking. PT e PSol ocupam um distante segundo lugar, com dois integrantes cada um.

