Opinião: um novo ciclo de crescimento baseado em inovação e estratégia no setor de telecomunicações

Por Marcelo Leite, VP da Oi e Head da Oi Soluções

A recente venda da unidade B2C da Oi, a ClientCo, para a V.tal — envolvendo cerca de 4 milhões de clientes pessoas físicas — vem levantando a seguinte pergunta neste início de ano: o que esta transação reserva ao futuro da companhia? Para entendermos o novo cenário da Oi, é importante destacar que 2024 foi marcado por mudanças significativas no setor de telecomunicações: o encerramento do contrato da concessão de telefonia fixa. Fruto de um acordo entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Oi, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Advocacia-Geral da União (AGU), é um marco histórico que merece ser celebrado. Pela primeira vez no Brasil, uma empresa de telefonia fixa migra do modelo de concessão (público) para o regime de autorização (privado), deixando agora de lidar com obrigações de manutenção de tecnologias em desuso e de amarras regulatórias.

O caminho da resiliência

Para quem acompanha a evolução da companhia nos últimos anos, não há como negar que a trajetória da Oi é um exemplo de resiliência. Diante de dois complexos processos de Recuperação Judicial, a Oi conseguiu navegar no cenário adverso e agora, com a venda da ClientCo, vem conseguindo otimizar seus investimentos e manter suas operações com soluções competitivas em um ambiente de constante inovação tecnológica.

Desde dezembro de 2024, a companhia está sob a gestão do executivo Marcelo Milliet, novo presidente da Oi, que chega trazendo novos horizontes com sua larga experiência em processos de reestruturação. Nesta fase, uma das prioridades da companhia é potencializar os resultados da Oi Soluções, unidade de negócios voltada para o atendimento a grandes empresas, segmento onde a Oi detém relevante participação tanto com clientes privados como com instituições governamentais.

Oi Soluções como peça-chave na nova estratégia

Nesse contexto, a Oi Soluções passa a ser o trunfo estratégico para o reposicionamento da Oi no mercado, com um grande diferencial: o modelo de negócios, que permite à Oi Soluções atuar como uma verdadeira "orquestradora" de soluções digitais, integrando operações de TI aos tradicionais serviços de telecom. Para atender às demandas de tecnologia das principais empresas brasileiras, a Oi Soluções trabalha por meio de um robusto ecossistema de parceiros construído ao longo dos anos. São mais de 60 empresas, grandes players do mercado de TI e mais de 100 provedores de infraestrutura de conectividade em todo o Brasil que contribuem para a entrega de soluções customizadas, de alta qualidade e alinhadas aos negócios dos clientes.

Na base dessa estratégia está a conectividade como alicerce da transformação digital, agregada a um portfólio abrangente de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que inclui serviços como gerenciamento de rede, cibersegurança, cloud, inteligência artificial, IoT e UC&C, hoje essenciais para o segmento B2B. Hoje as projeções de crescimento de receita no mercado TIC no Brasil são de 15,3% até 2028, tendo como destaques soluções de cibersegurança e cloud.

Expansão no setor de cloud

No setor de cloud, por exemplo, encerramos o ano com novos contratos que somam R$ 40 milhões, que terão um impacto positivo para o resultado da companhia a partir do segundo trimestre. Para dar suporte a estes projetos, a Oi Soluções está ampliando seu Centro de Competência em Nuvem (CCoE, na sigla em inglês), reunindo especialistas em otimização de processos, métodos ágeis e desenvolvimento de soluções personalizadas para seus clientes.

Podemos afirmar que a Oi continua tendo papel relevante no cenário nacional de tecnologia, seja por sua capacidade de inovação no setor de telecomunicações ou pela presença em mais de 40 mil empresas públicas e privadas de diferentes segmentos. Entre estes clientes estão, dentre outros, empresas como Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e órgãos de governo, como o Cindacta, que controla tráfego aéreo no Brasil, o governo da Bahia no monitoramento da segurança do estado e o Tribunal Superior Eleitoral, na garantia das comunicações nas eleições.

Um novo ciclo para a Oi

Ao aliar expertise digital com a ampla capilaridade herdada da Oi, a empresa se consolida como uma one-stop shop para soluções digitais. A missão da Oi Soluções é clara: acelerar a transformação digital e ampliar a conectividade no Brasil. Desta forma, o futuro da Oi permanece pautado por um firme compromisso com a inovação tecnológica e a conectividade. Com uma equipe competente e resiliente, a Oi Soluções está pronta para liderar este novo ciclo da companhia no desenvolvimento de negócios e na prestação de serviços essenciais.

