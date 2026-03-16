Opinião: terras raras, IA e TI verde podem se tornar motores da economia brasileira

Por Rafaela Silva*

O Brasil é o país do presente. Os volumes crescentes de investimentos no Brasil anunciados diariamente revelam não apenas confiança, mas uma mudança estrutural no papel do país no tabuleiro econômico mundial.

Por isso, sigo convencida de que há um potencial significativamente maior a ser explorado.

Esse cenário positivo não é fruto do acaso, mas da convergência entre fatores estruturais, energéticos, institucionais e humanos que vêm posicionando o Brasil como um polo estratégico no cenário global dos negócios.

TI verde e a vantagem competitiva brasileira

Quando falamos de TI verde, ou computação sustentável, o país parte de uma vantagem competitiva relevante.

Apesar dos desafios na transmissão de energia ainda sem uma solução clara, não há dúvidas quanto à abundância de fontes renováveis e à ampla capacidade de expansão na geração.

Soma-se a isso um capital humano jovem, com elevada fluência digital, refletida, por exemplo, na nota de 84,4 no ICT Index 2026 e na 53ª posição no ranking do IMD.

Mas o diferencial brasileiro não se encerra aí. Três outros vetores vêm ganhando peso crescente na análise de investidores: a maturidade dos marcos regulatórios e institucionais, a chamada memória inflacionária, hoje precificada nas taxas de juros, e a comprovada capacidade nacional de conduzir operações de alta complexidade.

O potencial estratégico das terras raras

A partir desse enquadramento, as terras raras ocupam posição estratégica. O Brasil detém a segunda maior reserva mundial desses minerais críticos.

Durante décadas, essa riqueza esteve concentrada na exportação de matéria-prima bruta, limitada por gargalos tecnológicos, institucionais e regulatórios. Esse cenário começa a mudar.

Novos projetos avançam, marcos regulatórios são superados e o país passa a construir, ainda que gradualmente, uma cadeia de maior agregação de valor, mesmo diante dos inevitáveis debates políticos que cercam o tema.

Inteligência Artificial e a eficiência na mineração

Essa transformação se intensifica quando observamos a interdependência entre três verticais decisivas: energia, datacenters e mineração.

Todas exigem investimentos elevados, ativos de longa maturação e forte sensibilidade às taxas inflacionárias.

Ao mesmo tempo, a inteligência artificial surge como uma força estruturalmente deflacionária, impulsionando ganhos expressivos de produtividade e eficiência.

Nesse equilíbrio, a memória inflacionária brasileira acaba funcionando como um mecanismo de proteção relativa, sobretudo quando comparada a economias que hoje enfrentam pressões inflacionárias inéditas.

Tecnologia e regulação como pilares de segurança

A mineração ilustra de forma exemplar essa capacidade nacional de operar em ambientes de elevada complexidade.

Trata-se de uma indústria que, ao longo de gerações, formou engenheiros, geólogos e operadores aptos a gerir sistemas críticos, com impactos diretos sobre o meio ambiente, a segurança das pessoas e a estabilidade das comunidades.

Esse legado técnico e institucional sustenta hoje padrões regulatórios cada vez mais rigorosos, como os estabelecidos pela recente Resolução ANM nº 220/2025.

A nova normativa amplia exigências relacionadas ao monitoramento contínuo, sistemas de alerta, registros centralizados, revisões periódicas e gestão integrada de riscos em barragens.

Essas demandas convergem diretamente com as capacidades oferecidas por plataformas modernas de segurança física baseadas em sistemas unificados, capazes de integrar vídeo, controle de acesso, comunicações e análises em uma única interface operacional.

Mais do que atender à conformidade, esse modelo amplia a rastreabilidade, acelera a resposta a incidentes e fortalece a governança, criando ganhos estruturais de eficiência e segurança.

Inovação e protagonismo global

Além disso, o próprio setor já reconhece a limitação dos sistemas fragmentados e avança na adoção de arquiteturas centralizadas, capazes de ampliar a visibilidade operacional, acelerar investigações e sustentar estratégias preventivas.

A consolidação de dados em plataformas unificadas não apenas responde às exigências regulatórias, mas também se impõe como um vetor decisivo de competitividade.

Esse conjunto de fatores revela como tecnologia, sustentabilidade, regulação, infraestrutura e capital humano formam hoje uma base sólida para impulsionar novas oportunidades de negócio no Brasil.

Em um ambiente cada vez mais orientado por eficiência, resiliência e segurança, a inovação deixa de ser um diferencial e passa a ser um requisito essencial para garantir competitividade, sustentabilidade e protagonismo global.

*Rafaela Silva é Business Development Manager na Genetec.