Opinião: tecnologia Click To Pay é a chave para evitar carrinhos abandonados durante a Black Friday

Por Gustavo Daniel*

O comércio eletrônico há anos é a grande promessa do consumo moderno, crescendo a um ritmo que chega a ser cinco vezes superior ao das transações em lojas físicas.

No entanto, paradoxalmente, o momento crucial da venda (o pagamento) sempre representou o maior ponto de atrito.

A fricção nesse instante, causada por formulários extensos, a necessidade de criação de novas contas ou a simples desconfiança na segurança do site, tem um custo trágico: cerca de 70% dos carrinhos de compra online foram abandonados globalmente em 2024, segundo estimativas.

As razões do abandono de carrinhos são claras:

Relutância em criar novas contas — 26%,

Falta de confiança na segurança do site — 25%,

Processos de check-out longos — 22%.

É neste cenário de urgência e busca por eficiência que emerge o Click to Pay, uma evolução estratégica desenhada para fechar a lacuna entre a expectativa de conveniência e a realidade complexa do pagamento digital, e que vem ganhando milhões de usuários na América Latina neste ano.

A jornada para a simplicidade contactless

O Click to Pay (CTP) surgiu do framework de Comércio Remoto Seguro (SRC) definido pela EMVCo em 2017 e apoiado pelas principais redes de pagamento.

Seu propósito é transformar a experiência de checkout online, tornando-a tão fluida e segura quanto às transações contactless no mundo físico.

Para o consumidor, a recompensa é imediata: basta um clique para processar o pagamento com segurança.

O usuário registra seus dados de pagamento uma única vez com o emissor do seu cartão, e a partir daí, os comerciantes integrados ao sistema podem reconhecer o cliente.

Isso permite que o usuário escolha entre os cartões armazenados sem a necessidade de inserir manualmente dados de crédito, cobrança ou endereço de envio a cada compra.

Para os varejistas, o benefício é a redução drástica das taxas de abandono. Em um segundo semestre que historicamente concentra picos de consumo, como a Black Friday e os feriados de fim de ano, garantir um checkout otimizado é fundamental para maximizar receitas.

O CTP se integra facilmente às páginas de checkout existentes e oferece uma alternativa segura e eficaz a outras opções de pagamento de um clique.

Segurança invisível: o poder da tokenização

A simplicidade aparente do Click to Pay é sustentada por uma infraestrutura de segurança robusta.

O sistema utiliza a tokenização, transformando os dados sensíveis do cartão em um identificador digital (token) que garante que nenhum dígito fique exposto durante a transação.

Essa segurança avançada é um fator crucial para restabelecer a confiança do consumidor, combatendo uma das principais causas de abandono de carrinho.

Para os emissores de cartões, a adoção do Click to Pay representa uma oportunidade estratégica vital.

Além de aumentar as taxas de autorização e reduzir o potencial de fraude, a implementação do CTP é uma exigência que está rapidamente se tornando mandatória pelas redes de pagamento, com expectativas de inscrição global até 2025.

O próximo salto: biometria e a experiência aprimorada

O futuro do Click to Pay aponta para a integração de tecnologias que garantem uma experiência ainda mais segura e sem senhas.

Uma das inovações mais relevantes no horizonte é a tecnologia Payment Passkeys, que, associada ao CTP, garante uma experiência aprimorada e maior segurança nas compras online.

A aplicação de Payment Passkeys permite alavancar a biometria para substituir a entrada manual de senhas, um movimento que segue a tendência estratégica de grandes redes de pagamento de eliminar a entrada manual de cartões em favor da tokenização.

A adoção do Click to Pay não é apenas uma questão de conformidade regulatória, mas uma ação fundamental para o desenvolvimento contínuo do comércio eletrônico.

Ao focar na experiência de usuário, no aumento da segurança e na redução da fricção, o CTP se posiciona como um pilar essencial para o crescimento e a perenidade dos negócios digitais, especialmente enquanto nos preparamos para o intenso volume de transações que se aproxima.

A promessa é que, a cada Black Friday e a cada temporada de compras, a experiência de compra online será cada vez mais rápida e, acima de tudo, mais segura. Quem já aposta na solução, conhece os resultados e não volta atrás.

*Gustavo Daniel é Head de Marketing e Desenvolvimento de Negócios para Meios de Pagamento da Thales para a América Latina.