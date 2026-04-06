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Opinião: precisamos falar sobre alfabetização em IA para pequenos empreendedores

Especialista defende que o letramento tecnológico focado na execução é o motor necessário para reduzir a desigualdade digital no mercado

Pequenos empreendedores utilizam IA para otimizar a criação visual e ganhar competitividade (Hispanolistic/Getty Images)

Pequenos empreendedores utilizam IA para otimizar a criação visual e ganhar competitividade (Hispanolistic/Getty Images)

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Publicado em 6 de abril de 2026 às 10h00.

Por Larissa Morimoto*

O Brasil já começou a incorporar a inteligência artificial no dia a dia dos pequenos negócios, e isso ocorre de forma mais rápida do que muitos imaginam.

Dados recentes do LinkedIn mostram que 85% das pequenas e médias empresas no país já enxergam a IA como uma aliada diária.

Enquanto 43% afirmam utilizá-la em tarefas avançadas, como estratégia e análise de dados, evidenciando um ritmo de adoção superior à média global.

Paralelamente, 67% dos profissionais dessas organizações relatam que a tecnologia os incentivou a considerar a abertura do próprio negócio, indicando que a inovação transcende o aumento de produtividade e atua como um verdadeiro catalisador de oportunidades mercadológicas.

IA como fator de competitividade imediata

Esses números explicam por que a inteligência artificial abandonou o status de tendência distante para se tornar um fator imediato de competitividade corporativa.

Ela define quem consegue operar com máxima eficiência, testar mais ideias e responder ao mercado mantendo estruturas enxutas.

O cenário reflete uma dinâmica já consolidada no exterior em países como Estados Unidos e Reino Unido, onde o forte crescimento do empreendedorismo individual expôs uma profunda lacuna de uso baseada na aplicação tecnológica, e não apenas no seu acesso.

Nesses polos, o ambiente de negócios separou os profissionais que integram a IA de forma sistemática em seus fluxos de trabalho daqueles que a adotam de maneira pontual e superficial.

A maturidade do uso e ganhos de eficiência

O Brasil começa a reproduzir essa mesma dinâmica. Apesar de a alta taxa de adesão inicial sinalizar um ambiente promissor, a verdadeira vantagem competitiva reside na maturidade do uso.

Quem consegue incorporar a inteligência artificial a demandas concretas, como elaboração de conteúdo, atendimento, organização de operações e testes mercadológicos, eleva significativamente sua capacidade de entrega.

Mesmo atuando de forma individual, esses talentos alcançam ganhos de produtividade estruturais, pois ao delegar a execução técnica aos algoritmos, o foco se volta para a tomada de decisão.

Isso resulta em negócios mais ágeis, adaptáveis e financeiramente sustentáveis. A consequência prática é uma nova camada de desigualdade, estabelecida não pelo acesso à tecnologia, mas pela capacidade de aplicá-la.

O exemplo prático do comércio visual

O comércio visual oferece o exemplo mais concreto e mensurável dessa transformação. Um vendedor que antes destinava parte relevante do orçamento a sessões fotográficas em estúdio, hoje fotografa um produto com o celular e obtém uma imagem profissional pronta para o anúncio em minutos.

"Não é um cenário futuro: já está acontecendo."

Esse mesmo profissional pode criar variações de peças publicitárias, adaptar o visual para diferentes canais e testar formatos com uma agilidade que exigia equipe, equipamento e investimento.

Para pequenos empreendedores que atuam com imagem, conteúdo e comércio digital, dominar essas ferramentas deixou de ser diferencial e passou a ser condição de permanência no mercado.

Em um contexto em que o consumidor avalia experiências com base no melhor serviço que já recebeu, a distância entre quem produz com IA e quem ainda não integrou essa capacidade se traduz diretamente em relevância comercial.

O desafio da alfabetização tecnológica prática

Apesar dessa urgência, a forma como a IA ainda é ensinada e discutida no país não a acompanha. Muitas iniciativas de capacitação permanecem ancoradas em teoria ou em previsões de longo prazo, distantes do principal desafio atual: a execução.

Para quem opera com estruturas enxutas ou de forma independente, o aprendizado abstrato tem pouco valor se não estiver conectado à rotina.

Ele precisa mostrar, por exemplo, como transformar uma foto tirada com o celular em material de divulgação profissional ou como automatizar respostas ao cliente sem perder personalização.

O letramento em IA que já se mostra eficaz em mercados mais maduros é exatamente esse: aquele que acontece dentro do fluxo real de trabalho, com a tecnologia assumindo a execução e o julgamento humano concentrado nas decisões que realmente definem o negócio.

Autonomia e desenvolvimento econômico

Esse é o ponto que precisa ser enfrentado com clareza. Se a inteligência artificial já opera como fator imediato de competitividade no comércio visual, na produção de conteúdo e na comunicação com o cliente, a alfabetização tecnológica orientada a esses contextos torna-se uma necessidade inadiável.

O vendedor que aprendeu a usar IA para produzir suas próprias imagens de produto além de reduzir custos, ganhou autonomia, velocidade e a capacidade de ajustar sua comunicação em tempo real.

Essa é a transformação concreta que iniciativas de capacitação precisam entregar, com modelos aplicáveis e orientação direta para quem empreende com recursos limitados.

Tratar esse tema com urgência é, portanto, uma estratégia de inovação e de desenvolvimento econômico e social. Em um cenário em que milhões de pessoas dependem da própria autonomia para gerar renda, dominar essas ferramentas pode se tornar um poderoso motor de inclusão produtiva.

O Brasil já demonstrou disposição para adotar e abraçar novas tecnologias. O desafio agora é garantir que esse movimento se traduza em capacidade real de competir.

A relação prática e cotidiana com a inteligência artificial já começa a traçar a linha divisória entre quem consegue avançar com consistência e quem corre o risco de ficar para trás. 

*Larissa Morimoto, Growth Manager da Photoroom plataforma de edição e design de fotos com tecnologia de IA especializada em imagens para comércio eletrônico.

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