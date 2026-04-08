Opinião: planejamento sucessório ignorado hoje vira prejuízo amanhã

Por Liz Azevedo*

O Brasil entrou em um novo ciclo para a transmissão de patrimônio, e ele é mais caro e mais complexo.

Em 2025, o país registrou 38.740 testamentos, o maior número da série histórica, segundo o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal.

Ao mesmo tempo, mudanças nas regras do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), impulsionadas pela reforma tributária, elevaram o custo e a complexidade da sucessão, com alíquotas progressivas e maior alcance sobre bens no exterior.

O custo de adiar o planejamento sucessório

O movimento revela uma mudança de comportamento, mas também escancara um descompasso: mais brasileiros passaram a se preocupar com o tema, porém muitos ainda adiam decisões, mesmo diante de um cenário mais oneroso.

Na prática, esse atraso cobra um preço. Empresas e famílias que deixam o planejamento sucessório para depois tendem a enfrentar menos alternativas, maior carga tributária e mais riscos no momento da transferência de patrimônio.

Em muitos casos, o tema só entra na agenda quando há um gatilho, como venda da empresa, reorganização societária ou eventos inesperados, quando já é mais difícil e caro estruturar soluções.

O desafio das empresas familiares e o mercado

O impacto vai além da esfera familiar e chega ao centro das decisões empresariais.

Empresas familiares, que respondem por cerca 65% do PIB nacional, segundo dados apresentados no Vision Tech Summit Agro 2025, são particularmente expostas.

Sem uma estrutura sucessória clara, aumentam os riscos de conflito, descontinuidade na gestão e perda de valor. Esse efeito já é percebido pelo mercado.

Governança, valuation e ativos no exterior

Bancos, fundos e investidores passaram a olhar com mais atenção para a organização societária e patrimonial das empresas.

Falhas nesse campo são interpretadas como risco, o que pode afetar o acesso a crédito, pressionar o valuation e até travar operações de fusões e aquisições.

Outro ponto de atenção é a internacionalização do patrimônio. A maior incidência do ITCMD sobre ativos no exterior adiciona uma camada de complexidade que exige planejamento mais sofisticado, e reduz o espaço para decisões de última hora.

Planejamento como alavanca estratégica

Nesse cenário, o bú deixa de ser uma medida patrimonial e passa a ser uma alavanca estratégica.

Mais do que definir herdeiros, trata-se de organizar ativos, reduzir ineficiências tributárias e garantir continuidade e governança.

O aumento no número de testamentos mostra que o tema entrou no radar. Mas, com as novas regras, a discussão muda de patamar, não é mais sobre “se” planejar, mas “quando”.

E, no atual ambiente, esperar pode significar uma decisão mais cara, e com menos controle.

*Liz Azevedo é especialista em Consultoria Jurídico-Societária, Patrimonial e em operações de M&A no Grupo BLB, onde lidera projetos estratégicos nessas frentes.