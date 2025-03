Opinião: o que o SXSW 2025 me ensinou sobre inovação, negócios e o papel do CFO

De Fábio Davidovici, CFO da Aramis Inc

Ao chegar ao SXSW 2025, fui surpreendido por um amigo que, ao me ver, disse: "Você é o primeiro CFO que encontro aqui em anos!" Essa frase ressoou na minha mente por dias. O evento é um grande encontro de criativos, tecnólogos e empreendedores. Mas qual é o papel de um CFO nesse contexto?

A resposta veio ao longo das discussões sobre inteligência artificial, blockchain, realidade aumentada e a revolução da experiência do consumidor. No entanto, nada me fez sentir tão claramente o impacto pela inovação quanto uma experiência prática: viajar em um carro autônomo pelas ruas de Austin.

Foi uma sensação inesperada. Sentado no banco do passageiro de um veículo sem motorista, percebi o quanto a tecnologia avançou e como estamos cada vez mais próximos de um mundo onde a automação deixa de ser um conceito futurista para se tornar parte do nosso dia a dia. Essa experiência me fez refletir: quantas empresas ainda operam de forma manual, enquanto a tecnologia já possibilita maior eficiência, personalização e escalabilidade?

Tecnologia transformando setores

O SXSW 2025 deixou evidente que o varejo de moda está se tornando um setor altamente tecnológico. Assim como os carros autônomos estão transformando a mobilidade, novas tecnologias estão redefinindo a forma como as marcas interagem com os consumidores, gerenciam estoques e estruturam suas cadeias produtivas.

A inteligência artificial já está revolucionando a experiência do consumidor em diversos pontos de contato. Plataformas preditivas analisam preferências individuais, microexpressões e até o tom de voz dos clientes para recomendar produtos com precisão impressionante, enquanto personal stylists virtuais utilizam algoritmos para avaliar o histórico de compras e sugerir combinações personalizadas, aprimorando a jornada omnichannel.

A IA generativa está sendo usada no design de moda, criando estampas, tecidos e modelagens a partir de referências culturais e tendências emergentes. E no atendimento ao cliente, chatbots emocionalmente inteligentes ajustam a comunicação conforme a necessidade do consumidor.

Essa fusão entre o mundo físico e digital se intensifica mais ainda com o avanço da realidade aumentada. Provadores virtuais já permitem que os clientes experimentem roupas digitalmente antes da compra, reduzindo devoluções e aumentando a conversão no e-commerce e, no metaverso, marcas criam versões digitais de suas coleções para jogos e mundos virtuais, explorando novas fontes de receita e expandindo sua presença digital.

Blockchain e sustentabilidade no varejo

A crescente preocupação com sustentabilidade e autenticidade é outro fator que impulsiona o uso do blockchain na moda. Etiquetas inteligentes, por exemplo, agora possibilitam que os clientes escaneiem um QR Code para acompanhar toda a jornada de uma peça, desde a origem da matéria-prima até sua produção e distribuição. Algumas marcas já utilizam NFTs para validar a autenticidade de edições limitadas e peças de luxo, enquanto smart contracts garantem pagamentos justos e prazos de entrega, tornando a cadeia produtiva mais eficiente e transparente.

O papel do CFO na inovação

Se há uma lição clara que o SXSW reforçou, é que a inovação não acontece isoladamente - ela precisa ser liderada. E o CFO tem um papel fundamental nesse processo. Sua atuação vai além do controle financeiro: ele agora é uma peça-chave na construção da estratégia digital da empresa.

A IA já se consolidou como uma ferramenta importante para a previsão de receita e gestão de risco, aplicando análise preditiva para decisões mais assertivas e redução de desperdícios, enquanto modelos baseados em machine learning estão otimizando o supply chain, prevendo demandas e equilibrando estoques. Além disso, ESG deixou de ser um diferencial para se tornar essencial, e a sustentabilidade financeira se fortalece por meio de modelos que garantem rentabilidade alinhada a práticas responsáveis.

A frase do meu amigo fez sentido. Talvez seja hora de mais CFOs estarem presentes nesses eventos. Afinal, inovação não é apenas sobre tecnologia - é sobre estratégia, transformação e adaptação. Minha experiência com o carro autônomo no SXSW simboliza o que vivemos no mundo dos negócios. A tecnologia já está pronta; o que falta é a nossa decisão de adotá-la e utilizá-la para transformar empresas e mercados.

Tecnologia, inovação e o futuro do varejo

Assim como os carros autônomos estão revolucionando a mobilidade, a inteligência artificial, o blockchain e a realidade aumentada estão transformando o varejo. E o papel do CFO é garantir que essas mudanças sejam implementadas de forma estratégica, gerando valor real para a empresa e seus clientes.

Saio do SXSW 2025 ainda mais certo de que o futuro da Aramis será tecnológico, sustentável e orientado por dados - e estou pronto para ser um dos líderes dessa transformação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube