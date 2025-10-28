Opinião: indireta nas redes sociais pode gerar demissão

Por Neide Leite Galante*

Manifestações públicas virtuais se tornaram uma extensão da nossa vida profissional. Redes sociais, em especial, as projetadas para networking e desenvolvimento de carreira, podem ser ferramentas poderosas para construir uma imagem positiva.

No entanto, postagens indiretas, aquelas que criticam ou insinuam descontentamento sem mencionar nomes ou empresas diretamente, podem trazer consequências graves.

Muitos profissionais subestimam o impacto dessas publicações, acreditando que a sutileza os protege. Mas empregadores e recrutadores estão atentos, e o que parece um desabafo inofensivo pode ser interpretado como falta de profissionalismo.

Neste artigo, exploro os riscos envolvidos, indicadores recentes de desligamentos por comportamentos semelhantes, exemplos reais e dicas práticas para melhorar a comunicação quando há insatisfação no trabalho.

Os riscos de postagens indiretas: De Soft Skills a desligamentos

Postagens indiretas, como um comentário vago sobre “chefes tóxicos” ou “ambientes de trabalho exaustivos”, podem ser vistas como sinais de comportamento negativo.

Empregadores valorizam soft skills como comunicação assertiva, resiliência e trabalho em equipe.

Quando um profissional opta por ventilar frustrações publicamente, mesmo de forma velada, isso pode ser percebido como imaturidade emocional ou incapacidade de resolver conflitos internamente.

Em redes sociais, onde o foco é profissional, tais posts podem manchar a reputação, fazendo com que o profissional seja avaliado como alguém com “comportamento ruim” ou soft skills inadequadas.

O maior risco é o desligamento

Empresas monitoram as redes sociais de seus funcionários, especialmente em perfis públicos. Uma postagem que pareça criticar a organização pode levar a advertências, suspensões ou até demissões.

Isso não se limita a conteúdos ofensivos diretos; indiretas podem ser interpretadas como deslealdade, afetando a confiança do empregador.

Além disso, recrutadores usam as redes para avaliar candidatos – 90% deles pesquisam perfis online para além do currículo, e posts negativos podem fechar portas para novas oportunidades.

Indicadores recentes: números que alertam para o problema

Dados recentes mostram que desligamentos por comportamentos inadequados nas redes sociais estão em alta.

Em 2025, uma pesquisa com líderes empresariais nos EUA, conduzida pelo ResumeTemplates.com, revelou que 25% das empresas disciplinaram funcionários por postagens em redes sociais no mês anterior, com punições incluindo suspensões (39%) e reprimendas formais.

Outra estatística alarmante deriva de uma pesquisa recém realizada pela The Harris Poll que indica que 88% dos gerentes de contratação considerariam demitir um profissional com base em conteúdos encontrados em seus perfis nas redes sociais.

No Brasil, embora dados específicos sobre redes sociais sejam menos abundantes, estudos realizados pelo 6º Observatório de Carreiras e Mercado realizado pelo PUCPR Carreiras apontam que metade das demissões em 2024 foram motivadas por problemas de soft skills, como comunicação ineficaz, atitudes negativas e dificuldade em trabalhar em equipe, problemas que postagens indiretas podem evidenciar.

Globalmente, casos envolvendo posts políticos ou discriminatórios levaram a demissões em setores como educação (8%), saúde (7%) e forças policiais (20%), mostrando que o impacto é amplo e afeta profissionais de diversas áreas.

Esses números reforçam que, em um mercado competitivo, o comportamento online é tão importante quanto o desempenho no trabalho.

Exemplos narrativos: Lições de casos reais

Imagine uma gerente em uma empresa de tecnologia. Insatisfeita com a carga de trabalho, postou em rede social: “Quando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional vira piada… #Exaustão”.

Embora indireto, o post viralizou entre colegas, e o RH da empresa interpretou como crítica velada à cultura organizacional.

A gerente recebeu uma advertência e, meses depois, foi desligada durante uma reestruturação, com o comportamento online citado como fator de “falta de alinhamento com os valores da empresa”.

Esse caso ilustra como uma postagem pode ser vista como sinal de desengajamento, afetando promoções ou estabilidade.

Outro exemplo: Após uma reunião tensa, um profissional compartilhou uma imagem meme sobre “líderes que não ouvem ideias”.

Sem mencionar nomes, o post foi repostado por amigos da mesma empresa. O empregador, ao descobrir, o convocou para uma conversa e o demitiu por “comportamento que compromete a harmonia da equipe”.

Ocorre que 32% das empresas tornaram suas políticas de redes sociais mais restritivas nos últimos meses, segundo levantamento da ResumeTemplates.com, refletindo uma tendência global de maior vigilância.

Esses narrativos mostram que indiretas não protegem; elas podem ser rastreadas e interpretadas negativamente.

Quando a insatisfação surge: comunicação profissional e alternativas seguras

Quando a insatisfação surge, o ideal é canalizá-la de forma construtiva, evitando as redes sociais.

Aqui vão algumas dicas sobre uma comunicação mais profissional para evitar colocar sua carreira em risco, quando sentir necessidade de ser ouvido e atendido pelo empregador:

Agende uma conversa direta:

Em vez de postar, marque uma reunião com seu gestor. Prepare pontos específicos, como “Estou enfrentando desafios com a carga de trabalho e gostaria de discutir soluções” . Isso demonstra proatividade e soft skills positivas . Use canais internos:

Muitas empresas têm ferramentas como caixas de sugestões ou avaliações anônimas. Expresse preocupações por esses meios para evitar exposição pública. Pratique a comunicação assertiva:

Foque em fatos e sentimentos, não em acusações. Diga “Sinto que minha contribuição não está sendo valorizada” em vez de insinuações vagas. Revise suas configurações de privacidade:

Nas redes sociais , limite quem vê suas postagens. Mas não esqueça de que nada online é 100% privado. Busque mentoria ou coaching:

Um mentor pode ajudar a navegar insatisfações sem riscos. Se o problema persistir, considere uma transição de carreira planejada, atualizando o perfil profissionalmente.

Adotando essas estratégias, você transforma frustrações em oportunidades de crescimento, preservando sua imagem profissional.

As redes sociais, especialmente o LinkedIn, são vitrines da sua carreira — use-as com sabedoria.

Postagens indiretas podem parecer inofensivas, mas carregam riscos reais de avaliação negativa, perda de soft skills e desligamentos.

Com indicadores mostrando um aumento nas disciplinas por comportamentos online, é essencial priorizar a comunicação interna e o profissionalismo.

Ao optar por diálogos abertos em vez de desabafos públicos, você não só evita armadilhas como fortalece relações no trabalho.

Lembre-se: sua presença digital é parte do seu legado profissional. Cuide dela com o mesmo zelo que dedica ao seu currículo.

*Neide Leite Galante é Diretora de recursos humanos, gestão e desenvolvimento de pessoas do escritório ButtiniMoraes.