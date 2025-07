Opinião: o Brooklin é protagonista no mercado imobiliário de alto padrão em São Paulo

Por Rodrigo Lucas Tarabori*

Nos últimos dez anos, o mercado imobiliário de São Paulo vive um processo intenso de verticalização, com grande foco na Zona Sul e nas regiões centrais. A escassez de terrenos, somada à demanda por localização privilegiada, tem impulsionado a multiplicação de empreendimentos verticais. O bairro do Brooklin se destaca como uma das regiões mais atrativas para o segmento de alto padrão, por reunir atributos como localização privilegiada, infraestrutura consolidada e um perfil urbano que equilibra modernidade com qualidade de vida.

Com fácil acesso a polos corporativos e uma ampla rede de serviços, o bairro se transformou em uma área estratégica, tanto para moradores quanto para incorporadoras, oferecendo um dos contextos mais favoráveis e promissores da capital para novos projetos residenciais.

Ao combinar facilidades como mobilidade urbana, serviços e segurança, fatores que atraem o público de alto padrão, o bairro tem a demanda permanentemente aquecida, atraindo compradores exigentes, investidores e incorporadoras interessadas em entregar projetos sofisticados e exclusivos.

O bairro está entre os mais valorizados da cidade, com o valor médio do metro quadrado entre R$ 19 mil e R$ 20 mil, enquanto os preços de locação já ultrapassam os R$ 99/m². Os números refletem a confiança do mercado no potencial de valorização da região.

É possível notar um perfil de investidor mais criterioso, mas ainda ativo, em que os compradores estão mais atentos e seletivos. Eles valorizam diferenciais como localização estratégica, design, e eficiência dos espaços. O mercado de luxo valoriza cada vez mais a qualidade de vida, o bem-estar e a integração com a natureza, sem abrir mão da sofisticação e da tecnologia. A demanda se concentra em empreendimentos que equilibram o urbano e o privado e priorizam espaços amplos e flexíveis, com alto padrão de construção e atenção aos detalhes.

Conectividade e infraestrutura como diferenciais

Um dos principais atrativos do Brooklin é sua localização estratégica. Situado às margens da Marginal Pinheiros, o bairro oferece fácil acesso a importantes avenidas como Berrini, Santo Amaro e Roberto Marinho. A proximidade com o Aeroporto de Congonhas e a rede de transporte público, incluindo estações da CPTM e integração com o metrô (Linha 5-Lilás), amplia ainda mais a mobilidade urbana da região.

Além disso, o Brooklin abriga importantes centros empresariais e sedes de multinacionais, o que impulsiona a economia local e garante forte demanda por imóveis residenciais e comerciais.

Ao contrário de outros bairros que enfrentam sobrecarga de infraestrutura com a densificação, o Brooklin tem conseguido equilibrar verticalização com bem-estar urbano. As ruas arborizadas, as áreas residenciais tranquilas e a variedade de serviços criam um ambiente atrativo para famílias, executivos e investidores.

O bairro está a poucos minutos de áreas verdes como o Parque do Ibirapuera, um dos maiores e mais tradicionais espaços ao ar livre, perto da natureza na cidade, e tem acesso a espaços exclusivos como a Sociedade Hípica Paulista.

No quesito gastronomia, o Brooklin concentra uma rede diversificada de restaurantes e cafés que oferecem experiências gastronômicas únicas — desde alta culinária até opções mais despojadas. Além disso, possui uma ampla oferta de serviços e entretenimento, em centros de compras como o Shopping Morumbi, Market Place e D&D Shopping. Essa mistura de praticidade, elegância e qualidade urbana consolida a região como um território de valorização contínua.

Arquitetura contemporânea e diferenciação nos projetos

A presença de incorporadoras voltadas para o alto padrão transformou o perfil dos lançamentos no Brooklin. Pensando em atender um público cada vez mais exigente, os novos empreendimentos apostam em design contemporâneo, soluções sustentáveis, lazer completo e acabamentos sofisticados.

O Brooklin representa um dos exemplos mais bem-sucedidos de como a cidade de São Paulo pode crescer de forma verticalizada e qualificada. Ao reunir ampla infraestrutura, acesso facilitado, áreas verdes, atrativos culturais e um estilo de vida sofisticado, o bairro se consolida como um dos endereços mais valorizados da capital.

Seja para morar, investir ou desenvolver novos projetos, o Brooklin segue como um território estratégico para o mercado de alto padrão, combinando valorização patrimonial e um modelo urbano que alia modernidade, elegância e qualidade de vida. A boa liquidez dos imóveis na região e a atratividade para locação reforçam o interesse de investidores, que encontram no Brooklin uma relação saudável entre rentabilidade e valorização patrimonial. O bairro está entre os de maior potencial de valorização imobiliária mostrando que existe espaço para crescimento.

*Rodrigo Lucas Tarabori é sócio e diretor da Nortis.

