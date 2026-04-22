Opinião: NR-1 colocará à prova ambientes de trabalho desorganizados

Por Tiago Amor*

A partir de 26 de maio de 2026, a NR-1 passa a incluir de forma expressa os riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO).

E isso coloca no centro da gestão temas que por muito tempo foram tratados como efeito colateral da rotina: sobrecarga, metas incompatíveis com a realidade, falhas de comunicação, falta de apoio, baixa autonomia e tarefas repetitivas.

O que antes era naturalizado como “parte do trabalho” passa a exigir método, prevenção e rastreabilidade, e também entra no radar da orientação oficial e da fiscalização trabalhista.

O que muda na gestão de riscos operacionais

O próprio guia do Ministério do Trabalho e Emprego deixa claro que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho decorrem de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho.

Em outras palavras, não se trata apenas de olhar para sintomas individuais, mas de observar como o trabalho é distribuído, executado, acompanhado e cobrado dentro das empresas.

Essa distinção é essencial porque parte relevante do desgaste emocional no ambiente corporativo nasce menos de fatores subjetivos e mais de problemas operacionais concretos: retrabalho, urgências constantes, fluxos quebrados, excesso de aprovações manuais, falta de clareza sobre responsabilidades e comunicação fragmentada entre áreas.

Quando esses elementos se acumulam, eles produzem um ambiente de pressão permanente, sensação de perda de controle e esgotamento. E é justamente esse elo entre organização do trabalho e adoecimento que a nova ênfase da NR-1 torna impossível ignorar.

O impacto econômico da saúde mental no trabalho

Os números ajudam a dimensionar a urgência do tema. A OMS e a OIT estimam que 12 bilhões de dias de trabalho sejam perdidos todos os anos por causa de depressão e ansiedade, com impacto de quase US$ 1 trilhão anuais em perda de produtividade.

Não se trata, portanto, apenas de uma pauta de bem-estar. É uma questão econômica, operacional e estratégica. Ambientes de trabalho desorganizados adoecem pessoas e reduzem a capacidade de entrega das empresas.

A resposta mais madura a esse cenário não está em mais supervisão e controle, relatórios paralelos ou novas rotinas burocráticas. A NR-1 exige um processo estruturado: identificar perigos, avaliar riscos, definir medidas preventivas, acompanhar sua eficácia e manter evidências desse processo ao longo do tempo.

Tecnologia como aliada na prevenção

É aqui que automação e orquestração de processos ganham relevância. Não porque a tecnologia resolva, sozinha, um tema tão complexo quanto à saúde mental no trabalho, mas porque ela pode solucionar parte importante das causas operacionais que alimentam esse desgaste.

A OIT vem destacando que a automação tende a complementar o trabalho humano mais do que simplesmente substituí-lo, e que digitalização e automação podem reduzir exposições nocivas, prevenir acidentes e melhorar condições de trabalho quando aplicadas com critério.

Em ambientes com excesso de tarefas repetitivas e baixo valor agregado, automatizar é também abrir espaço para mais clareza, previsibilidade e foco no que realmente exige inteligência humana.

Exemplos de empresas que reduziram retrabalho

Os resultados práticos disso já aparecem em operações reais. Na Sicoob Credicitrus, a automação reduziu em 60% o tempo de resposta aos associados. No Grupo Ser Educacional, a digitalização de processos gerou economia de mais de 15 mil horas de trabalho por ano.

E, na Jalles, atividades que antes levavam três dias passaram a ser concluídas em duas horas. São exemplos diferentes entre si, mas com um ponto em comum: quando a empresa elimina tarefas repetitivas e melhora a fluidez entre áreas, ela não apenas ganha eficiência, ela também diminui parte das pressões que desgastam pessoas todos os dias.

Esse é o ponto central. Empresas que enxergarem a NR-1 apenas como mais uma obrigação de compliance tenderão a responder com mais controle.

Mas empresas que entenderem a profundidade dessa mudança regulatória podem usá-la como alavanca para rever fluxos, eliminar tarefas repetitivas, integrar processos e criar uma rotina mais sustentável.

Afinal, trabalho digno não é apenas uma pauta de cuidado. É também uma escolha de gestão. E, cada vez mais, uma condição para produtividade consistente.

*Tiago Amor é CEO da Lecom, especialista em Gestão de Projetos na FGV e formado em Sistemas da Informação pela UNESP, onde também se especializou em Gestão Empresarial.