Opinião: empresas precisam entender que autoridade técnica virou o novo ROI

Autoridade de informação é o novo ROI (MirageC/Getty Images)
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Publicado em 13 de março de 2026 às 13h00.
Por Tiago Ritter*
Informação é poder. Mas em tempos de infoxicação ao nosso redor, o público clama por orientação.
O indivíduo (ou o stakeholder) não quer mais ser convencido. Ele quer ser guiado para formar suas próprias escolhas, seja em decisões de consumo ou de comportamento.
Abre-se, portanto, uma avenida de oportunidades para a curadoria de conhecimento como estratégia central de negócio.
A autoridade técnica já é o novo ROI que determinará a sobrevivência de empresas, organizações e profissionais nas próximas décadas.
Com tantas plataformas e canais no ar, nunca foi tão fácil comunicar algo, como também nunca foi tão difícil ser acreditado.
O mercado e o consumidor já não buscam apenas quem vende um produto.
Aliás, vendas são efêmeras quando o mais importante (e decisivo) é construir referência na vida das pessoas.
Estas que, por sua vez, desejam exercer autonomia como cidadão e consumidor da forma mais assertiva possível. Afinal de contas, errar custa caro.
A reflexão vale para qualquer setor econômico, independentemente do tamanho do negócio.
Tomemos agora como exemplo duas áreas de alta complexidade, como o agronegócio e a saúde, que de alguma forma tocam a todos.
Nestes ecossistemas, o processo de escolha não é puramente emocional ou transacional. Ele é técnico.
Um produtor rural não compra apenas um insumo, ele adquire a segurança de uma safra protegida.
Um paciente não procura apenas um serviço hospitalar, ele busca o acolhimento baseado em evidências.
Em ambos os casos, a marca que se posiciona como curadora de informação, educando seu público e oferecendo clareza em meio ao caos de dados, deixa de ser um fornecedor para se tornar um parceiro estratégico.
No entanto, essa construção de autoridade técnica não deve ser confundida com um monólogo técnico ou uma postura de superioridade.
O verdadeiro lugar de referência é conquistado através de um olhar horizontalizado, que respeita a experiência de mundo e a bagagem do indivíduo.
Quando uma organização se propõe a guiar, ela deve reconhecer que o outro não é um recipiente vazio de informação, mas um sujeito que busca validação para suas próprias percepções.
É nesse ponto de encontro — entre o saber técnico da empresa e a vivência do cidadão — que a confiança se solidifica.
Sem esse respeito à subjetividade, a comunicação falha por falta de empatia e conexão real.
Assumir esse protagonismo é, inclusive, uma questão de responsabilidade social.
No vácuo deixado por instituições que negligenciam seu papel de curadoras, proliferam-se os oportunistas e a desinformação.
Ao ocupar seu espaço de fala, a autoridade técnica não apenas blinda o mercado contra o amadorismo, mas atua como um catalisador para as demandas da própria comunidade ou categoria, traduzindo necessidades coletivas em soluções fundamentadas e legítimas.
Se a referência ética se cala, um 'picareta' certamente ocupará o lugar, conduzindo o público por caminhos temerários que, como sabemos, podem custar muito caro no longo prazo.
Ignorar essa transição focado apenas na venda imediata é um risco financeiro silencioso.
No agronegócio, a marca que não se posiciona como autoridade no manejo vira refém da guerra de preços.
Na saúde, a falta de curadoria de conhecimento entrega o paciente para a desinformação ou soluções 'milagrosas'.
Não é apenas uma escolha ética, é eficiência operacional.
Quem não ocupa o lugar de referência permite que a dúvida se transforme em paralisia de compra.
Se a organização não lidera pelo conhecimento, ela fatalmente sentirá o impacto no lucro, vendo oportunidades escorrerem por não ter construído o ativo mais valioso da era moderna, a confiança do stakeholder.
Em última análise, a autoridade técnica não é um troféu de vaidade institucional, mas o alicerce de uma nova era comercial.
As organizações que prosperarem nas próximas décadas serão aquelas que compreenderem que o lucro é o subproduto de uma relação de confiança e respeito à inteligência do seu público.
Ao ocupar o lugar de curador e guia, o profissional ou a empresa deixam de lutar por atenção para colher reconhecimento.
Afinal, em um mercado saturado e veloz, o ativo mais escasso e valioso não é mais a informação em si, mas a credibilidade de quem a interpreta.
Quem não educa, não lidera. E quem não lidera pelo conhecimento, fatalmente cederá espaço para quem o faz.
Na economia da confiança, a autoridade não é apenas o novo ROI — é o único porto seguro.
*Tiago Ritter tem é jornalista especializado em comunicação estratégica e institucional e 24 anos de experiência no mercado. Foca na construção de confiança e credibilidade como ativos centrais para marcas e lideranças.