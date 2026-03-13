Opinião: empresas precisam entender que autoridade técnica virou o novo ROI

Por Tiago Ritter*

Informação é poder. Mas em tempos de infoxicação ao nosso redor, o público clama por orientação.

O indivíduo (ou o stakeholder) não quer mais ser convencido. Ele quer ser guiado para formar suas próprias escolhas, seja em decisões de consumo ou de comportamento.

Abre-se, portanto, uma avenida de oportunidades para a curadoria de conhecimento como estratégia central de negócio.

A autoridade técnica já é o novo ROI que determinará a sobrevivência de empresas, organizações e profissionais nas próximas décadas.

O desafio da credibilidade e a construção de referência

Com tantas plataformas e canais no ar, nunca foi tão fácil comunicar algo, como também nunca foi tão difícil ser acreditado.

O mercado e o consumidor já não buscam apenas quem vende um produto.

Aliás, vendas são efêmeras quando o mais importante (e decisivo) é construir referência na vida das pessoas.

Estas que, por sua vez, desejam exercer autonomia como cidadão e consumidor da forma mais assertiva possível. Afinal de contas, errar custa caro.

Curadoria técnica: do agronegócio ao setor de saúde

A reflexão vale para qualquer setor econômico, independentemente do tamanho do negócio.

Tomemos agora como exemplo duas áreas de alta complexidade, como o agronegócio e a saúde, que de alguma forma tocam a todos.

Nestes ecossistemas, o processo de escolha não é puramente emocional ou transacional. Ele é técnico.

Um produtor rural não compra apenas um insumo, ele adquire a segurança de uma safra protegida.

Um paciente não procura apenas um serviço hospitalar, ele busca o acolhimento baseado em evidências.

Em ambos os casos, a marca que se posiciona como curadora de informação, educando seu público e oferecendo clareza em meio ao caos de dados, deixa de ser um fornecedor para se tornar um parceiro estratégico.

A importância da horizontalidade e empatia na comunicação

No entanto, essa construção de autoridade técnica não deve ser confundida com um monólogo técnico ou uma postura de superioridade.

O verdadeiro lugar de referência é conquistado através de um olhar horizontalizado, que respeita a experiência de mundo e a bagagem do indivíduo.

Quando uma organização se propõe a guiar, ela deve reconhecer que o outro não é um recipiente vazio de informação, mas um sujeito que busca validação para suas próprias percepções.

É nesse ponto de encontro — entre o saber técnico da empresa e a vivência do cidadão — que a confiança se solidifica.

Sem esse respeito à subjetividade, a comunicação falha por falta de empatia e conexão real.

Responsabilidade social: combatendo o amadorismo e a desinformação

Assumir esse protagonismo é, inclusive, uma questão de responsabilidade social.

No vácuo deixado por instituições que negligenciam seu papel de curadoras, proliferam-se os oportunistas e a desinformação.

Ao ocupar seu espaço de fala, a autoridade técnica não apenas blinda o mercado contra o amadorismo, mas atua como um catalisador para as demandas da própria comunidade ou categoria, traduzindo necessidades coletivas em soluções fundamentadas e legítimas.

Se a referência ética se cala, um 'picareta' certamente ocupará o lugar, conduzindo o público por caminhos temerários que, como sabemos, podem custar muito caro no longo prazo.

Eficiência operacional e a paralisia de compra

Ignorar essa transição focado apenas na venda imediata é um risco financeiro silencioso.

No agronegócio, a marca que não se posiciona como autoridade no manejo vira refém da guerra de preços.

Na saúde, a falta de curadoria de conhecimento entrega o paciente para a desinformação ou soluções 'milagrosas'.

Não é apenas uma escolha ética, é eficiência operacional.

Quem não ocupa o lugar de referência permite que a dúvida se transforme em paralisia de compra.

Se a organização não lidera pelo conhecimento, ela fatalmente sentirá o impacto no lucro, vendo oportunidades escorrerem por não ter construído o ativo mais valioso da era moderna, a confiança do stakeholder.

Conclusão: a credibilidade como porto seguro

Em última análise, a autoridade técnica não é um troféu de vaidade institucional, mas o alicerce de uma nova era comercial.

As organizações que prosperarem nas próximas décadas serão aquelas que compreenderem que o lucro é o subproduto de uma relação de confiança e respeito à inteligência do seu público.

Ao ocupar o lugar de curador e guia, o profissional ou a empresa deixam de lutar por atenção para colher reconhecimento.

Afinal, em um mercado saturado e veloz, o ativo mais escasso e valioso não é mais a informação em si, mas a credibilidade de quem a interpreta.

Quem não educa, não lidera. E quem não lidera pelo conhecimento, fatalmente cederá espaço para quem o faz.

Na economia da confiança, a autoridade não é apenas o novo ROI — é o único porto seguro.

*Tiago Ritter tem é jornalista especializado em comunicação estratégica e institucional e 24 anos de experiência no mercado. Foca na construção de confiança e credibilidade como ativos centrais para marcas e lideranças.