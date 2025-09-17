Opinião: demissões em massa ressaltam dilema entre home office, vigilância digital e LGPD

Por Bruno Gomes*

As recentes demissões em larga escala no setor financeiro, justificadas pela alegação de fraude em registros de ponto, trouxeram à tona uma discussão urgente: até onde vai a responsabilidade das empresas no controle da jornada de trabalho em regime remoto e qual é o limite entre monitoramento legítimo e invasão de privacidade? O sindicato da categoria acusou a adoção de vigilância secreta e ofensiva, enquanto a instituição alegou necessidade de proteger sua operação.

O episódio reacende um debate que vai muito além do universo bancário: como equilibrar produtividade, compliance, segurança da informação e respeito à intimidade em tempos de home office e trabalho híbrido?

Ferramentas MDM são valiosas para controle de dados

Nos últimos anos, empresas de todos os portes passaram a investir em ferramentas de Mobile Device Management (MDM) para gerenciar celulares, tablets e notebooks corporativos. A lógica é simples: em campo ou em home office, esses equipamentos dão acesso a dados estratégicos, de médicos a clientes de varejo, de endereços a prontuários financeiros. A ausência de controle abre portas para vazamentos por meios tão banais quanto um print de tela enviado por WhatsApp.

Os softwares de MDM, oferecidos por gigantes de tecnologia e também por startups brasileiras, permitem criar listas de aplicativos autorizados, definir rotinas de trabalho, geolocalizar dispositivos, bloquear funções durante deslocamentos e até integrar dados de conversas a CRMs corporativos. Custam de versões básicas gratuitas até pacotes de alguns dólares por usuário.

Mas seu uso levanta uma questão sensível

O quanto disso tudo fere ou respeita a privacidade dos colaboradores? A LGPD, em vigor desde 2020, obriga as empresas a explicitar por que coletam dados e como os utilizam. No caso de monitoramento, isso só é possível após o aceite formal do colaborador em políticas claras e transparentes. Ainda assim, a subjetividade da lei gera insegurança: termos genéricos como “medidas adequadas” permitem interpretações que variam entre a proteção de dados e o risco de arbitrariedades.

Um estudo da Logicalis mostrou que apenas 36% das médias empresas estavam totalmente adequadas à LGPD em 2023. E se adequar não é o maior obstáculo: manter conformidade exige investimentos contínuos em processos e tecnologia. Não à toa, cresce a pressão para que a legislação traga parâmetros mais objetivos, checklists técnicos e até incentivos fiscais ou vantagens em licitações para organizações certificadas em padrões como ISO 27001 e 27701.

No limite, o dilema atual é um reflexo de um mundo em transição: empresas querem eficiência e segurança, enquanto trabalhadores exigem confiança e autonomia. O desafio é construir um modelo em que a tecnologia seja aliada do compliance sem virar instrumento de assédio. As demissões em massa abriram uma ferida, mas também podem representar uma oportunidade para amadurecer o debate sobre governança digital, home office e direitos fundamentais.

*Bruno Gomes é CEO da BTB Soluções.