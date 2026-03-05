Opinião: cultura de copiar produtos do exterior prejudica a indústria brasileira

O design industrial é o pilar para garantir a competitividade da indústria brasileira. (Monty Rakusen/Getty Images)
Publicado em 5 de março de 2026 às 15h00.
Por João Paulo Melo*
Durante décadas, copiar produtos foi uma estratégia funcional para a indústria brasileira. Adaptar plataformas globais, replicar soluções já testadas e acelerar o time-to-market parecia a forma mais segura de competir em um ambiente de instabilidade econômica, volatilidade cambial e baixo acesso a capital.
Essa lógica, no entanto, quando se transforma em método permanente, deixa de ser solução e passa a ser um entrave ao crescimento sustentável.
Hoje, grande parte dos produtos industriais nacionais ainda nasce de adaptações de referências externas. Não como ponto de partida estratégico, mas como padrão operacional.
O resultado são portfólios com baixo grau de diferenciação, forte dependência tecnológica e dificuldade crescente de competir por valor.
Em vez de liderar mercados, muitas empresas passam a disputar espaço apenas por preço, escala ou eficiência operacional, variáveis cada vez mais pressionadas no cenário global.
O problema não está em aprender com o que é feito fora do Brasil. A indústria brasileira global é interdependente por natureza.
A questão central é quando a cópia substitui a decisão.
Projetos mal definidos impactam diretamente os custos, geram retrabalho, ajustes tardios e soluções improvisadas ao longo da cadeia produtiva.
Quando decisões estruturais são adiadas, a conta aparece mais adiante na forma de atrasos, desperdícios, baixa percepção de valor e perda de competitividade industrial.
Empresas que tratam o desenvolvimento de produto como eixo estratégico operam de maneira diferente.
Ao integrar design industrial, engenharia, manufatura, suprimentos e estratégia de negócio desde as fases iniciais, reduzem incertezas, antecipam riscos e alinham expectativas antes que o produto chegue à linha de produção.
Projeto, nesse contexto, não é estética, nem acabamento final. É decisão.
É definir com clareza o que será produzido, para quem, com quais compromissos técnicos, econômicos e ambientais.
Países com indústrias consolidadas entenderam isso há décadas. Alemanha, Coreia do Sul e China não se destacaram apenas por escala ou custo.
Investiram de forma consistente em desenvolvimento de produto como ferramenta estratégica, capaz de articular política industrial, desenvolvimento tecnológico e visão de longo prazo.
O design industrial orienta investimentos, direciona competências e reduz a dependência de decisões externas.
No Brasil, o debate sobre industrialização ainda se concentra excessivamente em incentivos fiscais, volume de produção e redução de custos. Esses fatores são relevantes, mas insuficientes.
Sem decisões claras de projeto, a indústria brasileira segue vulnerável a oscilações externas, dependente de plataformas globais e com baixa capacidade de inovação própria.
A ausência de projeto não elimina riscos - apenas os empurra para fases mais caras do processo.
A agenda atual de reindustrialização, mobilidade elétrica e transição energética torna esse debate ainda mais urgente.
Produzir localmente não é o mesmo que decidir localmente.
Montar plataformas globais no país pode gerar empregos e volume, mas não garante domínio tecnológico, autonomia estratégica ou competitividade industrial sustentável.
Sem projeto próprio, a indústria automotiva apenas executa estratégias definidas fora de suas fronteiras.
Decidir é assumir responsabilidade. É escolher caminhos, abrir mão de atalhos e investir em competências que não geram retorno imediato, mas constroem relevância no longo prazo.
A indústria brasileira não precisa copiar melhor. Precisa decidir melhor. Porque só decide quem propõe algo novo. E só lidera quem transforma projeto em estratégia.
*João Paulo Melo é designer industrial, empreendedor e líder de projetos em mobilidade, com atuação em desenvolvimento de veículos, transporte coletivo, mobilidade elétrica e indústria automotiva nacional, com mais de 20 anos de experiência e premiação internacional.