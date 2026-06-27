Opinião: a IA não vai substituir CEOs, mas pode expor líderes despreparados

Por Giovana Zanirato*

Durante muito tempo, a liderança corporativa foi sustentada pela experiência, percepção de mercado e capacidade individual de decisão. O executivo bem-sucedido era, muitas vezes, aquele que centralizava informações, acumulava repertório ao longo da carreira e respondia rapidamente às pressões do negócio.

Esse modelo teve seu valor, mas já não responde sozinho à velocidade, à complexidade e ao volume de informações que moldam o ambiente empresarial atual.

O desafio da abundância de dados

A transformação digital democratizou o acesso aos dados, mas também elevou o nível de exigência sobre quem lidera. Hoje, a informação existe em abundância. O problema é que acesso a dados não significa, necessariamente, inteligência de negócio. Muitas empresas aceleraram investimentos em analytics e inteligência artificial antes mesmo de resolver questões estruturais relacionadas à qualidade, governança e organização das próprias bases de informação.

E esse talvez seja um dos pontos mais negligenciados da atual corrida pela IA: a inteligência artificial não corrige a desorganização operacional. Pelo contrário. Sem contexto, governança e clareza sobre quais dados realmente importam, empresas correm o risco de apenas acelerar decisões equivocadas em uma velocidade maior.

Estratégia antes da tecnologia

Por isso, antes de discutir ferramentas sofisticadas, o mercado precisará revisitar aquilo que deveria ser o básico bem executado. Entender o que entra nos sistemas, como os dados circulam e quem é responsável pela qualidade dessas informações deixou de ser uma discussão técnica para se tornar uma pauta estratégica. Sem essa base, qualquer iniciativa de IA tende a potencializar ruídos em vez de gerar eficiência.

Essa mudança redefine profundamente o papel do C-Level. O líder deixa de ser apenas responsável pelo resultado final e passa a assumir protagonismo sobre toda a arquitetura que sustenta a tomada de decisão.

Na prática, o executivo deixa de ocupar o papel do “oráculo corporativo”, baseado apenas em percepção ou senioridade, para atuar como alguém capaz de formular perguntas melhores, interpretar cenários com profundidade e tomar decisões sustentadas por evidências.

O fim do feeling isolado

A liderança tradicional, sustentada por dados limitados, experiência acumulada e decisões baseadas em feeling, começa a perder espaço em um ambiente corporativo cada vez mais orientado por previsibilidade, eficiência e inteligência analítica. Isso não significa desconsiderar a experiência ou a intuição na gestão, mas reconhecer que, diante da velocidade das transformações atuais, decisões estratégicas precisam estar apoiadas também em dados, indicadores e capacidade de análise para gerar respostas mais assertivas e sustentáveis.

Ao mesmo tempo, a democratização da informação mudou a dinâmica interna das organizações. Dados antes restritos a áreas técnicas passaram a circular de forma muito mais ampla, aumentando a autonomia, mas também a responsabilidade das equipes.

Disponibilizar dashboards e indicadores não basta. Sem capacidade analítica, o excesso de informação pode gerar exatamente o efeito contrário: ruído, interpretações superficiais e decisões desconectadas da estratégia do negócio.

O fator humano na era digital

Nesse contexto, a inteligência artificial surge como uma aliada poderosa da liderança, mas não como sua substituta. A IA amplia a velocidade, automatiza análises e processa grandes volumes de informação em poucos segundos. Ainda assim, contexto, visão crítica, interpretação de cenários e responsabilidade estratégica continuam sendo essencialmente humanos.

O debate mais relevante para os próximos anos não será se a IA substituirá líderes, mas quais líderes conseguirão utilizar IA sem terceirizar pensamento crítico. Nesse cenário, a liderança passa a assumir um papel ainda mais estratégico na condução das equipes, estimulando uma cultura de aprendizado contínuo, capacidade analítica e adaptação acelerada às transformações do mercado.

Mais do que adotar novas tecnologias, será responsabilidade dos líderes desenvolver profissionais capazes de interpretar dados, conectar informação à tomada de decisão e utilizar a inteligência artificial como apoio à estratégia e não como substituta da capacidade humana de análise e direcionamento.

O novo diferencial competitivo

No fim, a inteligência artificial não reduz a importância da liderança. Ela eleva seu nível de exigência.

Porque, em um mercado onde acesso à informação se tornou pré-requisito, o verdadeiro diferencial competitivo passa a ser a capacidade de transformar dados em estratégia, tecnologia em capacidade de execução e inteligência em valor real para o negócio.

*Giovana Zanirato é diretora-presidente da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC)