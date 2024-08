Oliveira Trust usa tecnologia para bater recorde de R$ 72,9 mi de receita líquida

“Otimização” é a palavra-chave para a plataforma financeira digital Oliveira Trust. A aplicação de novas tecnologias para a melhora do fluxo de atividades garantiu recordes no segundo trimestre de 2024.

Na comparação com números do mesmo período de 2023, a empresa conseguiu:

+ 36% no lucro líquido – alcançando a marca de R$ 26 milhões

+ 43% no EBTIDA – totalizando R$ 34,1 milhões

+20% na receita líquida – registrou recorde de R$ 72,9 milhões .

No acumulado do semestre:

O lucro líquido apresentou uma evolução de 48,7%, atingindo R$ 50,6 milhões

O EBITDA avançou 57,3%, para R$ 65,7 milhões

A receita totalizou mais de R$ 142 milhões, 20,6% superior ao mesmo período de 2023.

Como a Oliveira Trust conseguiu esse desempenho?

Segundo a empresa, os resultados são fruto de uma combinação de ganho de eficiência, inovação e investimento tecnológico.

“Um exemplo concreto é o nosso assistente de inteligência artificial, o “OTzinho”, que, mesmo em evolução, já auxilia em processos internos, como alertas automatizados, resumo de operações e automação de tarefas rotineiras”, explica o CEO José Alexandre Freitas.

Os avanços tecnológicos na comunicação e conectividade com os clientes, seja com o uso de blockchain, APIs ou IA, têm proporcionado ganho de escala, melhorando a velocidade e a segurança na troca de informações.

“Também estabelecemos nosso primeiro nó privado na rede blockchain em parceria com a BEE4, o que nos permite oferecer serviços de conciliação, cadastro e eventos societários em tempo real para ações tokenizadas”, completa.

Fatia de mercado e serviços fiduciários

Como agente fiduciário para CRI, CRA e Debêntures, a Oliveira Trust alcançou market share de 40%, mantendo a liderança sobre a quantidade de novas operações.

A receita de serviços fiduciários cresceu 27% no trimestre, com um aumento de 26% no estoque de contratos, ultrapassando a cifra de 1700 operações.

“A combinação de tecnologias está impulsionando nossa capacidade de inovar e melhorar continuamente nossos serviços”, conclui o CEO.

