Oliveira Trust encerra 2022 com receita bruta recorde de R$ 241 milhões

Mesmo frente a um cenário econômico repleto de incertezas sobre juros, inflação e eleições a Oliveira Trust (OT), plataforma financeira digital de soluções para administração de fundos e serviços fiduciários – bateu novos recordes financeiros e registrou receita bruta recorde de R$ 241,6 milhões em 2022, aumento de 23% frente a 2021.

Na mesma comparação, a receita líquida somou R$ 219,9 mi, uma alta de 22,3%, o EBITDA cresceu 9,2% para R$ 101,2 milhões e o lucro líquido foi de R$ 80 milhões, um crescimento de 24,3%,

No 4T22, a Oliveira Trust teve lucro líquido de R$ 24,7 mi, com alta de 34,2% frente ao mesmo período de 2021; o Ebtida ficou em R$ 28,96 milhões (+10,9%); a receita bruta e a líquida subiram 18%, alcançando R$ 66 milhões e R$ 60 milhões, respectivamente. O resultado recorde da Oliveira Trust foi suportado pelo desempenho das três linhas de negócios: administração de fundos, serviços qualificados e serviços fiduciários.

José Alexandre Freitas, CEO da empresa, destaca que mesmo com um mercado de capitais desafiador, que apresentou uma redução de 11% no volume de emissões, totalizando R$ 543,8 bilhões, o ano de 2022 foi bastante positivo para a Oliveira Trust.

Segundo o executivo, “o amplo portfólio de serviços, a estratégia de investir em tecnologias novas, plataformas e ferramentas, a ampliação do leque de serviços sem perder a sinergia fiduciária, somada ao alto conhecimento técnico do time, destacou a companhia perante a concorrência, resultando em ganho de market share, sustentando a posição de liderança do setor e criando um cenário positivo de resultados financeiros”.

Como agente fiduciário, o market share da Oliveira Trust sobre as operações de 2022 foi de 44%, levando em conta as operações de CRI (share de 57%), operações de CRA (share de 63%) e debêntures (share de 23%). Somando os três instrumentos de captação, a Companhia atuou em mais de 490 operações no ano. Em fundos houve destaque para as emissões de FIDC, modalidade de Fundo na qual a empresa possui liderança em Custódia, Administração e Gestão.

De acordo com Freitas, a capilaridade dos produtos e a excelência dos serviços ofertados pela companhia, atrelada a soluções completas, customizadas e inovadoras, são percebidos como um diferencial no mercado. “Nos últimos 16 anos, mantivemos números históricos, perenes e consistentes de crescimento, com uma média de aumento anual de 22,7%. Parte desse resultado veio da resiliência da companhia e do nosso time frente a situações diversas de mercado e nossa capacidade de cross selling. Em 2023, esperamos completar mais de 120 trimestres consecutivos de lucros”.

As despesas da Oliveira Trust, que registraram importantes investimentos em pessoas e tecnologia, alcançaram em 2022 o montante de R$ 121,7 milhões, 35,6% superior ao ano anterior. O quadro de experts evoluiu em 44 pessoas, ao passo que os avanços tecnológicos representaram 17% dessas despesas, refletindo o momento de transição e substituição de sistemas operacionais. Importante reforçar que esses investimentos, não recorrentes, se atrelam diretamente a conquistas de novas receitas e melhora de performance e eficiência dos times.

No ano passado, a Oliveira Trust ainda tomou decisões estratégicas que resultarão em crescimento no futuro, como os investimentos na LIQI Digital Assets – que utiliza a mais alta tecnologia em blockchain, oferecendo grande liquidez para todas as formas de ativos - e a parceria junto à BEE4, ambiente de negociação de ações de empresas com faturamento anual entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões, por meio da tecnologia blockchain e representadas por tokens.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Vendas no varejo têm queda de 7,6% em fevereiro, aponta Índice Stone Varejo

Relatório aponta risco global de empresas insolventes

Marcelo de Sá: Como está se desenhando o modelo de gestão dos novos tempos?