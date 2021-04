Oi tem 50 vagas em digital, sistemas e segurança da informação

A Oi está com 50 vagas abertas para cargos de analista a executivo, nas áreas Digital, Sistemas e de Segurança da Informação. As posições são para desenvolvedor, UX, Agile Master, arquiteto de soluções, profissional de segurança da informação e cientista de dados. Alguns deles podem trabalhar de forma 100% remota,

"Queremos profissionais interessados em um ambiente dinâmico, colaborativo, diverso e inclusivo com oportunidades de aprendizado e contribuição direta na transformação do nosso negócio. Temos o objetivo de nos tornarmos uma das mais relevantes empresas do país de inovação para a vida digital”, afirma o diretor de Gente e Gestão da Oi, Marcos Mendes.

As inscrições devem ser feitas na página oficial da companhia no LinkedIn ou pelo site. O processo seletivo é 100% online e inclui análise de perfil e provas online, além de entrevistas com profissionais de RH e com gestores da Oi.

