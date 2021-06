Oi, gente! Olá, pessoal! What's up! Hallo ihr!

Por Érica Abe

Se você assistiu a algum vídeo no Youtube em 2020 provavelmente ouviu uma dessas frases, pois foram as duas saudações mais usadas por criadores brasileiros no último ano. Uma pesquisa feita pelo próprio Youtube mostrou que as cinco aberturas mais usadas por vlogueiros brasileiros foram: 1) Oi, gente 2) Olá, pessoal 3) E, aí 4) Oi, pessoal e 5) Oi, oi. Deu até pra ouvir a voz do seu influenciador favorito na sua cabeça, não foi?

E, claro, temos diferenças pelo mundo. Na França, o “Bonjour à tous” (bom dia a todos, na tradução livre) é o líder, enquanto na Alemanha, a maior parte dos vídeos começa com “Hallo ihr” (algo como Olá, você). No vizinho México, é o “Hola hola” (aproximadamente Olá, olá!) o mais usado. Quando olhamos apenas para os vlogs em língua inglesa (a grande maioria, claro), 20% começa com "What's up”, 18% com “Good morning”, 14% com “Hi guys” e outros 11% com “All right”. O líder é “Hey guys”, com 36%.

Se você achou isso tudo um tanto quanto inútil, alto lá! A forma de abrir um vídeo é um dos principais elementos para reter (ou dispersar) a audiência, afinal de contas é uma amostra do que vem por aí. Ainda mais quando estamos falando de um público novo no canal e que vive nesse mundo de áudios acelerados de hoje.

A provocação que fica aqui é: qual a sua estratégia de saudação para se diferenciar e, ao mesmo tempo, reter sua audiência?

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube