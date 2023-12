Obra “O Poeta e o Robot” explora a consequência da inteligência na cultura humana

A tecnologia pode contribuir com o avanço da humanidade ou as máquinas vão incorporar cada vez mais os vieses humanos? Em um cenário onde o crescimento da inteligência artificial é exponencial é preciso refletir sobre os seus impactos na condição humana.

Essa é a discussão proposta por José Ernesto Beni Bologna, psicólogo, consultor e autor intensamente envolvido na construção da cultura transdisciplinar contemporânea, em sua mais nova obra, ‘O Poeta e o Robot’. O lançamento do livro, da Editora Diálogos Embalados, acontece nesta terça-feira, 19 de dezembro, das 18h às 21h, no Instituto Gustavo Rosa, em São Paulo.

Em uma obra inédita, o autor mergulha na filosofia, na linguística e na epistemologia, para investigar a relação entre a ética e a tecnologia. Diversas ferramentas são treinadas a partir de textos, arte e música criados por humanos. Protagonista do livro ‘O Poeta e o Robot’, o ChatGPT é um exemplo disso. Os vieses, muitas vezes inconscientes para as pessoas, não são apenas incorporados, como também disseminados pela IA.

O autor lembra que palavras nos tornam sociais e, portanto, o bot, nada mais é do que um espelho da própria humanidade. Bologna alerta sobre o perigo dessa construção, especialmente quando utilizada para manipular discursos e opiniões, e incentiva uma viagem desafiadora por uma estrada complexa rumo ao futuro. De aplicativos com infinitas funcionalidades a casas inteligentes que respondem ao comando de voz, estamos presenciando, em tempo real, a nova relação entre os humanos e as máquinas.

Essa dicotomia, cada vez mais tênue, assim como está representada nas mais de 180 páginas da obra, leva ao seguinte questionamento: o que será da humanidade e da inteligência artificial em um futuro próximo? A sociedade pode melhorar com as máquinas ou as máquinas já são o que nós somos? Essas são algumas das perguntas que vão conduzir a leitura de ‘O Poeta e o Robot’.

