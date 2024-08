O que os imóveis de luxo de Balneário Camboriú oferecem pelo valor de R$ 100 mil o metro quadrado?

A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, acaba de atingir um marco impressionante no mercado imobiliário: seus imóveis mais luxuosos chegaram ao valor dos R$ 100 mil por metro quadrado.

Segundo o corretor e especialista na região, Bruno Cassola, esse valor já é praticado em coberturas em frente ao mar com mais de 1000 mil metros quadrados e até oito suítes.

"Esses imóveis possuem um padrão superior. Algumas dessas propriedades também contam com amplas varandas ao ar livre com jardins e até spas, oferecendo a sensação de estar em uma mansão suspensa”, conta.

O que esses imóveis oferecem por esse valor?

Segundo o corretor, geralmente são coberturas duplex em andares altos, com vista panorâmica da orla. Além da altura e vista, o valor também é resultado de características como:

Piscinas privativas

Pé-direito mais alto

Elevadores privativos

Revestimentos de mármores e quartzito

Piso de madeira natural nas áreas íntimas.

Empreendedores, CEOs e grande empresários são o público-alvo

Em relação ao perfil de público que busca por esses imóveis, Cassola revela: "este público costuma ser discreto e reservado, composto por grandes empresários, investidores dos segmentos da indústria e do agronegócio, CEOs e fundadores de grandes companhias.

Segundo ele, a exclusividade e a privacidade são valores essenciais para esses compradores, que veem em Balneário Camboriú um refúgio de luxo e tranquilidade.

Balneário segue no topo das escolhas para empreendimentos de luxo no setor imobiliário

O mercado imobiliário de Balneário Camboriú ocupa o topo do ranking do metro quadrado mais valorizado do país há mais de dois anos e os valores chegam a ser quase 10 vezes maiores quando comparados com a média geral.

A cidade já tinha uma curva de crescimento há décadas, mas teve um “boom” após a obra de alargamento da faixa de areia. Com os constantes investimentos públicos e privados em infraestrutura urbana, Cassola avalia que a tendência é de um crescimento ainda maior da valorização nos próximos anos.

“O futuro do mercado imobiliário em Balneário Camboriú é promissor. A cidade tem todos os elementos para continuar a crescer e atrair investimentos de alto padrão. A combinação de localização, infraestrutura e qualidade construtiva é imbatível", conclui.

