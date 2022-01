O que os brasileiros querem em 2022, além de guardar dinheiro? Saiba agora

Com a entrada do novo ano, após a lista de metas que são traçadas, a 7waves, startup que oferece um aplicativo gratuito desenvolvido para o apoio ao planejamento e conquista de metas, desenvolveu um estudo com a base de dados da plataforma e listou os objetivos mais desejados pelos brasileiros para 2022.

A análise foi feita com 16.119 usuários ativos no aplicativo, com representatividade proporcional em todos os estados brasileiros, segundo o último Censo do IBGE, de 2010. Também foram considerados usuários da População Economicamente Ativa, ou seja, de 15 a 65 anos de idade. Assim, foram analisados 30.604 objetivos inseridos no aplicativo de 1° de janeiro de 2020 a 30 de novembro de 2021 que tenham expectativa de conclusão ao longo de 2022. É importante destacar que uma pessoa pode ter mais de um objetivo.

Com relação ao gênero, 66,6% são “feminino”, 32,5% são “masculino”, e 0,9% pertencem a “outros”. A análise também engloba uma proporcionalidade para a População Economicamente Ativa no Brasil em 2021, que é estimada, segundo análise deste ano do IBGE, em 79 milhões de pessoas.

Seguem os top sete objetivos dos brasileiros para 2022:

1 – Guardar dinheiro (Porcentagem total: 50,75%) (Proporcional BR: 40.095.477)

- Quitar dívidas (23,02%) (18.182.890)

- Reduzir despesas (16,19%) (12.786.835)

- Guardar dinheiro na poupança (9,92%) (7.836.776)

- Fazer previdência (4,45%) (3.518.953)

“Com a recessão da economia, aumento do desemprego e a insegurança devido à pandemia de covid-19, as pessoas estão muito mais preocupadas em economizar dinheiro para que consigam ter um planejamento financeiro mais flexível em 2022”, declara Rodolfo Ribeiro, CEO da 7waves.

2 – Buscar novos conhecimentos (Porcentagem total: 35,85%) (Proporcional BR: 28.318.258)

- Aprender inglês (14,35%) (11.336.125)

- Começar a graduação (9,71%) (7.670.141)

- Realizar uma pós-graduação (2,41%) (1.901.607)

- Fazer intercâmbio em um país de língua inglesa (2,23%) (1.764.377)

- Tirar a carteira de habilitação (1,74%) (1.377.195)

Para Ribeiro, o cenário cada vez mais tecnológico, globalizado e rápido exige que as pessoas estejam sempre em busca de novos conhecimentos. “Para que consigam alcançar novos objetivos ou crescerem profissionalmente é importante que os estudos estejam sempre nas primeiras posições da lista de desejos. Isso faz diferença na hora de realizar os sonhos”, diz.

3 – Cuidar da saúde (Porcentagem total: 30,90%) (Proporcional BR: 24.412.122)

- Praticar atividades físicas (12,22%) (9.655.065)

- Emagrecer (6,04%) (4.768.720)

- Ter uma alimentação saudável (5,91%) (4.665.798)

- Cuidar da saúde mental (3,64%) (2.872.014)

“Se preocupar com a saúde passou a ser prioridade na vida das pessoas depois do surgimento da pandemia de coronavírus. Por isso esse é um assunto que vai estar em evidência no próximo ano”, afirma o CEO da 7waves.

4 – Evoluir na carreira (Porcentagem total: 26,70%) (Proporcional BR: 21.089.211)

- Ser promovido (10,58%) (8.356.288)

- Conseguir um emprego (8,13%) (6.420.373)

- Prestar concurso público (2,18%) (1.720.268)

De acordo com Ribeiro, estes objetivos indicam como as pessoas estão preocupadas em crescer profissionalmente. “A sociedade está em busca de novas oportunidades e isto é ótimo. Porém, é preciso lembrar que para isso, são necessárias dedicação e a busca constante por conhecimentos relacionados ao trabalho que se deseja”, diz.

5 – Adquirir bens (Porcentagem total: 20,80%) (Proporcional BR: 16.428.314)

- Ter a casa própria (9,59%) (7.577.021)

- Comprar um carro (7,42%) (5.861.654)

- Adquirir um celular (1,94%) (1.534.028)

- Comprar um moto (1,84%) (1.455.611)

“Consumir algo novo está sempre no radar das pessoas, mas para que não ocorram excessos e prejuízos financeiros, é preciso ter controle sobre todos os gastos e definir metas e prioridades. Isso fará toda a diferença no orçamento”, afirma o CEO da 7waves.

6 – Viajar (Porcentagem total: 6,99%) (Proporcional BR: 5.518.581)

Relaxar e se divertir em um lugar diferente é objetivo de 6,99% dos brasileiros para 2022. “Depois de tanto tempo de isolamento decorrente da pandemia de coronavírus, agora com o avanço da vacinação as pessoas estão querendo viajar, o que beneficia a economia do Brasil. Quem adiou viagens já está começando a planejar os passeios novamente”, declara Ribeiro.

7 – Abrir o próprio negócio (Porcentagem total: 5,81%) (Proporcional BR: 4.592.282)

Com um mercado repleto de oportunidades, 5,81% dos usuários têm como meta abrir o próprio negócio em 2022. “O mercado empreendedor está aquecido e isso tem chamado a atenção das pessoas. Por isso, no próximo ano vão surgir empreendimentos para atender demandas. Mas é preciso que haja muita resiliência e planejamento para que este desejo se concretize”, diz o CEO da 7waves.

