O que as empresas estão fazendo pela equidade racial no Mês da Consciência Negra?

Iniciativas corporativas são destacadas para lembrar que a diversidade e inclusão racial devem ser valorizadas além do mês de novembro

Empresas realizam diferentes ações para promover a equidade racial (Klaus Vedfelt/Getty Images)

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07h00.

Semana passada, dia 20 de novembro, foi celebrado o Dia da Consciência Negra, data dedicada à reflexão sobre a luta, a resistência e as contribuições da população negra na construção do Brasil. 

  • A escolha do dia marca a data de morte de Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência contra a escravização e de busca pela liberdade.
  • O combate contra a discriminação e racismo é tema de reflexão para a toda a sociedade. 

As empresas devem e podem contribuir para promover um ambiente inclusivo por meio de ações de conscientização e valorização das experiências de todos os colaboradores. 

Veja iniciativas que algumas empresas destacam para a inclusão racial e o desenvolvimento de pessoas negras em seus quadros de colaboradores.

Danone Brasil prioriza desenvolvimento dos colaboradores

A Danone Brasil avança na promoção da diversidade racial investindo em programas estruturados que já impactaram diretamente a carreira de colaboradores negros: 

  • 60% dos participantes das iniciativas de aceleração foram promovidos ou movimentados internamente, nos últimos dois anos. 
  • Hoje com 38% de pessoas negras no quadro geral e 21,5% em cargos de liderança, a companhia mira 30% de representatividade na liderança até 2030.

A companhia segue apostando em programas como o Raízes, dedicado a colaboradores pretos e pardos. A iniciativa já formou duas turmas e está em expansão para áreas operacionais. 

Para Caio Siqueira, gerente de RH na Danone Brasil e líder do Grupo de Afinidade “Além da Pele”, a inclusão racial não é pauta de novembro, é compromisso diário:

 “Na Danone Brasil, tratamos diversidade racial como parte da nossa estratégia de negócio. Nossos programas de desenvolvimento representam um investimento direto em talentos, porque acreditamos que formar e preparar pessoas é essencial para garantir resultados sustentáveis. Investir em desenvolvimento é investir no futuro, e isso passa por pessoas”, afirma. 

No Parque Ibirapuera, Urbia promove eventos no mês da Consciência Negra

Sob administração da Urbia, o Parque Ibirapuera terá uma programação especial e gratuita ao longo do mês de novembro para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11), uma data de reconhecimento e valorização da história e da cultura afro-brasileira. As atividades são focadas em cultura, meio-ambiente, música e ciência. 

  • "Canções do Povo Negro" - Dia 29/11, às 16h, na Marquise do Museu Afro Brasil. O espetáculo musical propõe um percurso pela vasta e heterogênea história sociopolítica da diáspora negro-africana no Brasil com apresentação do trompetista, compositor e arranjador Luan Charles. 
  • Oficina Estação Biodiversidade “Diversidade afro-brasileira” - De 20 a 23/11  das 14h às 17h, na Serraria ao lado do Bosque da Leitura. A atividade tem como objetivo ampliar o reconhecimento da influência da cultura africana no Brasil, destacando desde a origem de diversas palavras.

Eletromidia faz programação especial

A Eletromidia promoveu uma programação especial para celebrar o mês da Consciência Negra, com foco na educação, valorização da cultura afro-brasileira e promoção da equidade racial

A iniciativa contou com uma palestra dedicada a temas como personalidades negras inspiradoras, vocabulário e expressões de origem africana no português, além de informações sobre quilombos contemporâneos, reforçando a importância histórica e atual desses territórios. 

Thales Brasil e a Semana Antirracista pela Diversidade e Equidade.

A Thales Brasil, em uma campanha liderada e trabalhada em conjunto entre as áreas de Recursos Humanos (RH) e Comunicação, realizou uma abrangente Semana da Consciência Negra. 

As ações focaram na importância da equidade racial, na conscientização e na celebração da diversidade, incluindo: 

  • Debate Central Online sobre desconstrução de preconceitos; 
  • Campanhas internas (TVs e Intranet) de combate ao racismo; 
  • Análise Estratégica de dados de DE&I; 
  • Reconhecimento de iniciativas externas, com destaque para o Prêmio de Diversidade, Equidade e Inclusão concedido pelo Banco do Brasil. 

A agenda visa reforçar o compromisso da Thales em promover um ambiente de trabalho que reconhece que o verdadeiro sucesso é impulsionado pelo compromisso inegociável com a diversidade, a justiça social e a equidade racial.

Inclusão e diversidade no ambiente empresarial ganham destaque durante o Fórum Brasil Diverso 2025

A inclusão e a diversidade estiveram no centro dos debates do Fórum Brasil Diverso 2025, que aconteceu no Memorial da América Latina, na última semana. 

O evento foi palco do lançamento da pesquisa “O Consumo Invisível da Maioria: percepções, gatilhos e barreiras de consumo da população negra no Brasil”, estudo inédito realizado pelo Instituto Akatu e pelo Instituto DataRaça, que trouxe uma perspectiva mais abrangente sobre como a maioria da população brasileira se percebe representada e atendida pelo mercado.

Ao longo dos dois dias, o evento contou com a presença de cerca de 2.000 pessoas e mais de 100 mil espectadores online.

A proposta do Fórum é transformar o debate sobre diversidade em ação concreta. Ao longo de mais de uma década, buscamos mostrar que representatividade também é prosperidade”, destaca Maurício Pestana, fundador do Fórum Brasil Diverso e presidente do Instituto DataRaça.

Tenda amplia representatividade negra em cargos de coordenação 

A Construtora Tenda investe no programa de Desenvolvimento Afirmativo Coletivo, criado para desenvolver talentos negros e garantir a sucessão de lideranças diversas dentro da companhia. 

  • Desde sua primeira edição, em 2022, o índice de promoção de pessoas negras para cargos de coordenação aumentou 22%.

O programa nasceu com o propósito de formar e fortalecer trajetórias profissionais de colaboradores negros, especialmente nas áreas administrativas, onde a sub-representação racial ainda é um desafio histórico no mercado de trabalho. 

“O Desenvolvimento Afirmativo Coletivo é uma ação de longo prazo, pensada para gerar oportunidades reais de crescimento e quebrar barreiras estruturais. Mais do que promover a diversidade, buscamos criar um ambiente em que todas as pessoas se sintam pertencentes e reconhecidas pelo seu potencial”, conclui Glaucia Santos, Gerente de Gente e Gestão - DHO da Construtora Tenda.

 

