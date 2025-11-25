O que as empresas estão fazendo pela equidade racial no Mês da Consciência Negra?

Semana passada, dia 20 de novembro, foi celebrado o Dia da Consciência Negra, data dedicada à reflexão sobre a luta, a resistência e as contribuições da população negra na construção do Brasil.

A escolha do dia marca a data de morte de Zumbi dos Palmares , símbolo de resistência contra a escravização e de busca pela liberdade.

O combate contra a discriminação e racismo é tema de reflexão para a toda a sociedade.

As empresas devem e podem contribuir para promover um ambiente inclusivo por meio de ações de conscientização e valorização das experiências de todos os colaboradores.

Veja iniciativas que algumas empresas destacam para a inclusão racial e o desenvolvimento de pessoas negras em seus quadros de colaboradores.

Danone Brasil prioriza desenvolvimento dos colaboradores

A Danone Brasil avança na promoção da diversidade racial investindo em programas estruturados que já impactaram diretamente a carreira de colaboradores negros:

60% dos participantes das iniciativas de aceleração foram promovidos ou movimentados internamente, nos últimos dois anos.

Hoje com 38% de pessoas negras no quadro geral e 21,5% em cargos de liderança, a companhia mira 30% de representatividade na liderança até 2030.

A companhia segue apostando em programas como o Raízes, dedicado a colaboradores pretos e pardos. A iniciativa já formou duas turmas e está em expansão para áreas operacionais.

Para Caio Siqueira, gerente de RH na Danone Brasil e líder do Grupo de Afinidade “Além da Pele”, a inclusão racial não é pauta de novembro, é compromisso diário:

“Na Danone Brasil, tratamos diversidade racial como parte da nossa estratégia de negócio. Nossos programas de desenvolvimento representam um investimento direto em talentos, porque acreditamos que formar e preparar pessoas é essencial para garantir resultados sustentáveis. Investir em desenvolvimento é investir no futuro, e isso passa por pessoas”, afirma.

No Parque Ibirapuera, Urbia promove eventos no mês da Consciência Negra

Sob administração da Urbia, o Parque Ibirapuera terá uma programação especial e gratuita ao longo do mês de novembro para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11), uma data de reconhecimento e valorização da história e da cultura afro-brasileira. As atividades são focadas em cultura, meio-ambiente, música e ciência.

"Canções do Povo Negro" - Dia 29/11, às 16h, na Marquise do Museu Afro Brasil. O espetáculo musical propõe um percurso pela vasta e heterogênea história sociopolítica da diáspora negro-africana no Brasil com apresentação do trompetista, compositor e arranjador Luan Charles.

Oficina Estação Biodiversidade “Diversidade afro-brasileira” - De 20 a 23/11 das 14h às 17h, na Serraria ao lado do Bosque da Leitura. A atividade tem como objetivo ampliar o reconhecimento da influência da cultura africana no Brasil, destacando desde a origem de diversas palavras.

Eletromidia faz programação especial

A Eletromidia promoveu uma programação especial para celebrar o mês da Consciência Negra, com foco na educação, valorização da cultura afro-brasileira e promoção da equidade racial.

A iniciativa contou com uma palestra dedicada a temas como personalidades negras inspiradoras, vocabulário e expressões de origem africana no português, além de informações sobre quilombos contemporâneos, reforçando a importância histórica e atual desses territórios.

Thales Brasil e a Semana Antirracista pela Diversidade e Equidade.

A Thales Brasil, em uma campanha liderada e trabalhada em conjunto entre as áreas de Recursos Humanos (RH) e Comunicação, realizou uma abrangente Semana da Consciência Negra.

As ações focaram na importância da equidade racial, na conscientização e na celebração da diversidade, incluindo:

Debate Central Online sobre desconstrução de preconceitos;

Campanhas internas (TVs e Intranet) de combate ao racismo;

Análise Estratégica de dados de DE&I;

Reconhecimento de iniciativas externas, com destaque para o Prêmio de Diversidade, Equidade e Inclusão concedido pelo Banco do Brasil.

A agenda visa reforçar o compromisso da Thales em promover um ambiente de trabalho que reconhece que o verdadeiro sucesso é impulsionado pelo compromisso inegociável com a diversidade, a justiça social e a equidade racial.

Inclusão e diversidade no ambiente empresarial ganham destaque durante o Fórum Brasil Diverso 2025

A inclusão e a diversidade estiveram no centro dos debates do Fórum Brasil Diverso 2025, que aconteceu no Memorial da América Latina, na última semana.

O evento foi palco do lançamento da pesquisa “O Consumo Invisível da Maioria: percepções, gatilhos e barreiras de consumo da população negra no Brasil”, estudo inédito realizado pelo Instituto Akatu e pelo Instituto DataRaça, que trouxe uma perspectiva mais abrangente sobre como a maioria da população brasileira se percebe representada e atendida pelo mercado.



Ao longo dos dois dias, o evento contou com a presença de cerca de 2.000 pessoas e mais de 100 mil espectadores online. “

A proposta do Fórum é transformar o debate sobre diversidade em ação concreta. Ao longo de mais de uma década, buscamos mostrar que representatividade também é prosperidade”, destaca Maurício Pestana, fundador do Fórum Brasil Diverso e presidente do Instituto DataRaça.

Tenda amplia representatividade negra em cargos de coordenação

A Construtora Tenda investe no programa de Desenvolvimento Afirmativo Coletivo, criado para desenvolver talentos negros e garantir a sucessão de lideranças diversas dentro da companhia.

Desde sua primeira edição, em 2022, o índice de promoção de pessoas negras para cargos de coordenação aumentou 22%.

O programa nasceu com o propósito de formar e fortalecer trajetórias profissionais de colaboradores negros, especialmente nas áreas administrativas, onde a sub-representação racial ainda é um desafio histórico no mercado de trabalho.

“O Desenvolvimento Afirmativo Coletivo é uma ação de longo prazo, pensada para gerar oportunidades reais de crescimento e quebrar barreiras estruturais. Mais do que promover a diversidade, buscamos criar um ambiente em que todas as pessoas se sintam pertencentes e reconhecidas pelo seu potencial”, conclui Glaucia Santos, Gerente de Gente e Gestão - DHO da Construtora Tenda.