O que as empresas estão fazendo pela equidade racial no Mês da Consciência Negra?

Empresas realizam diferentes ações para promover a equidade racial (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07h00.
Semana passada, dia 20 de novembro, foi celebrado o Dia da Consciência Negra, data dedicada à reflexão sobre a luta, a resistência e as contribuições da população negra na construção do Brasil.
As empresas devem e podem contribuir para promover um ambiente inclusivo por meio de ações de conscientização e valorização das experiências de todos os colaboradores.
Veja iniciativas que algumas empresas destacam para a inclusão racial e o desenvolvimento de pessoas negras em seus quadros de colaboradores.
A Danone Brasil avança na promoção da diversidade racial investindo em programas estruturados que já impactaram diretamente a carreira de colaboradores negros:
A companhia segue apostando em programas como o Raízes, dedicado a colaboradores pretos e pardos. A iniciativa já formou duas turmas e está em expansão para áreas operacionais.
Para Caio Siqueira, gerente de RH na Danone Brasil e líder do Grupo de Afinidade “Além da Pele”, a inclusão racial não é pauta de novembro, é compromisso diário:
“Na Danone Brasil, tratamos diversidade racial como parte da nossa estratégia de negócio. Nossos programas de desenvolvimento representam um investimento direto em talentos, porque acreditamos que formar e preparar pessoas é essencial para garantir resultados sustentáveis. Investir em desenvolvimento é investir no futuro, e isso passa por pessoas”, afirma.
Sob administração da Urbia, o Parque Ibirapuera terá uma programação especial e gratuita ao longo do mês de novembro para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11), uma data de reconhecimento e valorização da história e da cultura afro-brasileira. As atividades são focadas em cultura, meio-ambiente, música e ciência.
A Eletromidia promoveu uma programação especial para celebrar o mês da Consciência Negra, com foco na educação, valorização da cultura afro-brasileira e promoção da equidade racial.
A iniciativa contou com uma palestra dedicada a temas como personalidades negras inspiradoras, vocabulário e expressões de origem africana no português, além de informações sobre quilombos contemporâneos, reforçando a importância histórica e atual desses territórios.
A Thales Brasil, em uma campanha liderada e trabalhada em conjunto entre as áreas de Recursos Humanos (RH) e Comunicação, realizou uma abrangente Semana da Consciência Negra.
As ações focaram na importância da equidade racial, na conscientização e na celebração da diversidade, incluindo:
A agenda visa reforçar o compromisso da Thales em promover um ambiente de trabalho que reconhece que o verdadeiro sucesso é impulsionado pelo compromisso inegociável com a diversidade, a justiça social e a equidade racial.
A inclusão e a diversidade estiveram no centro dos debates do Fórum Brasil Diverso 2025, que aconteceu no Memorial da América Latina, na última semana.
O evento foi palco do lançamento da pesquisa “O Consumo Invisível da Maioria: percepções, gatilhos e barreiras de consumo da população negra no Brasil”, estudo inédito realizado pelo Instituto Akatu e pelo Instituto DataRaça, que trouxe uma perspectiva mais abrangente sobre como a maioria da população brasileira se percebe representada e atendida pelo mercado.
Ao longo dos dois dias, o evento contou com a presença de cerca de 2.000 pessoas e mais de 100 mil espectadores online. “
A proposta do Fórum é transformar o debate sobre diversidade em ação concreta. Ao longo de mais de uma década, buscamos mostrar que representatividade também é prosperidade”, destaca Maurício Pestana, fundador do Fórum Brasil Diverso e presidente do Instituto DataRaça.
A Construtora Tenda investe no programa de Desenvolvimento Afirmativo Coletivo, criado para desenvolver talentos negros e garantir a sucessão de lideranças diversas dentro da companhia.
O programa nasceu com o propósito de formar e fortalecer trajetórias profissionais de colaboradores negros, especialmente nas áreas administrativas, onde a sub-representação racial ainda é um desafio histórico no mercado de trabalho.
“O Desenvolvimento Afirmativo Coletivo é uma ação de longo prazo, pensada para gerar oportunidades reais de crescimento e quebrar barreiras estruturais. Mais do que promover a diversidade, buscamos criar um ambiente em que todas as pessoas se sintam pertencentes e reconhecidas pelo seu potencial”, conclui Glaucia Santos, Gerente de Gente e Gestão - DHO da Construtora Tenda.