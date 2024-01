O que acontece em Davos fica em Davos?

A Davos o que é de Davos. Terminou, no dia 19, o encontro das mentes mais poderosas do mundo.

Entre os picos nevados dos Alpes suíços, o Fórum Econômico Mundial 2024 fechou as cortinas, entregando falas audaciosas e momentos dignos de um thriller global.

Javier Milei, ao chegar no Fórum Econômico Mundial, em Davos

Uma das estrelas do evento, o presidente argentino, Javier Milei, alertou sobre o perigo no mundo ocidental, criticando a suposta "agenda socialista" de Davos.

"O propósito de minha ida ao encontro é plantar as ideias de liberdade num fórum que está contaminado pela agenda socialista de 2030", afirma Milei.

Elon Musk, orgulhosamente, aplaudiu.

Admirável Mundo Novo?

Para além do dono da Tesla, outro tech-magnata deu as caras por lá. Sam Altman, CEO da OpenAI, projetou um futuro assombroso para a IA.

"Isso vai deixar muitas pessoas desconfortáveis". Altman disse que as versões futuras dessa tecnologia irão oferecer respostas personalizadas com base em localização e opiniões.

Além disso, reconhecendo os riscos dos avanços da Inteligência Artificial, Marc Benioff, CEO da Salesforce, nos presenteou com mais um conceito que, em breve, fará parte dos livros de história: a “Hiroshima de IA”.

Curiosamente, a empresa lançou recentemente o software Einstein GPT, uma incursão no universo da IA.

Money Talks

“I don’t care”. Famoso crítico do setor, Jamie Dimon, do JPMorgan, chamou o bitcoin de “pedra de estimação” e afirmou não se importar que grandes empresas do mercado financeiro estejam desenvolvendo iniciativas com criptomoedas.

