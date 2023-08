O poder do metaverso: construindo uma nova fronteira nos negócios

Por Alexandre Moreira*

Nos últimos anos, o termo "metaverso" tem ganhado destaque no cenário tecnológico e empresarial. Originado da ficção científica, o conceito descreve um espaço virtual compartilhado onde pessoas podem interagir e participar de atividades digitais em um ambiente imersivo. Com avanços recentes em tecnologia, como a realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR), o metaverso está se tornando uma realidade tangível e oferecendo novas oportunidades para os negócios.

Empresas dos mais diversos setores estão começando a explorar as possibilidades dessa tecnologia como um diferencial para suas operações. Segundo uma recente pesquisa realizada pela GlobalData, esse mercado deve chegar a US$ 996 bilhões em 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 39,8%. Só em 2021, por exemplo, o segmento atingiu valor de US$ 22,7 bilhões. Com um mercado global cada vez mais conectado e digitalizado, o metaverso oferece uma plataforma inovadora para envolver os consumidores, criar experiências imersivas e impulsionar os negócios.

Aplicações e oportunidades para diversos negócios

Uma das aplicações mais excitantes do metaverso para os negócios é a utilização para treinamentos e educação. Companhias e mesmo redes de ensino usarão de ambientes virtuais imersivos para criar roteiros e experiências transversais, simular situações reais e melhorar a eficiência dos processos de aprendizagem de maneira interativa e colaborativa, sem as usuais barreiras geográficas.

Outra grande oportunidade, talvez o divisor de águas para empresas realmente inovadoras, é a transformação dos processos, altamente monótonos e solitários, atuais de marketing e vendas digitais, em uma experiência empolgante para o consumidor. Projetar cada etapa da jornada da marca para informar, atrair, ensinar e converter novos consumidores através das capacidades imersivas do GEOXP, possibilita criar experiências interativas e envolventes. Aqui não existem limites, pois o metaverso permite incorporar demonstrações virtuais de produtos, consultas personalizadas ao vivo e ambientes de compras para captar a atenção e despertar interesse.

Potencial revolucionário

Não posso deixar de comentar sobre o que antecipo como o novo padrão para empreendimentos imobiliários. Hoje estamos acostumados com o modelo tradicional do stand, que ao chegar para adquirir um apartamento, você faz a visita em uma das plantas disponíveis e recebe diversas promessas do corretor. Mas já imaginou poder visitar, da comodidade da sua casa, exatamente o que vai comprar, com as áreas comuns, eletrodomésticos e decoração, todas prontas? E poder percorrer todos estes espaços em tamanho real com óculos de realidade virtual (seja em sua casa ou no stand de vendas)? É exatamente isso que o recurso do metaverso também pode proporcionar. Esse tipo de experiência imersiva, que mexe com o sentimento das pessoas e que chegou para revolucionar a forma como compramos e vendemos.

Desafios da inovação

Mesmo com vastos benefícios, essa tecnologia ainda é muito mal interpretada, principalmente pela forma que ela foi apresentada para a humanidade. Uma das razões é devido à sua representação em filmes e livros de ficção científica. Essas obras retratam o metaverso como um universo virtual completo e totalmente imersivo, onde as pessoas podem viver vidas paralelas e escapar da realidade. Nosso desafio, na liderança do desbravamento dessa tecnologia, é desenvolver experiências engajantes e humanizadas o suficiente para que cada vez mais pessoas sintam que ele pode fazer parte do seu dia a dia. Seja como ponto de encontro, espaço de aprendizado, de aquisição e compra ou mesmo de exploração e entretenimento.

Embora o metaverso ainda esteja em desenvolvimento e enfrente desafios significativos, ele oferece possibilidades imperdíveis para o futuro. À medida que a tecnologia avança e os obstáculos são superados, poderemos ver um universo mais abrangente e acessível, trazendo novas formas de interação virtual e oportunidades para os negócios. Hoje, por exemplo, já podemos experimentar possibilidades incríveis de tomar a dianteira no processo de transformação. E não estamos só nessa crença sobre o futuro, com o lançamento da Apple VR Pro, essa gigante da tecnologia reafirma a nossa crença e trabalho para construir o que está por vir.

*Alexandre Moreira é Founder & CEO da GeoCarbonite

