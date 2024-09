O marketing brasileiro não funciona por falta de investimento nas ferramentas certas Fragmentação de dados no Brasil é ouro nas mãos, mas sem exploração adequada. Confira o artigo de Fabrício Macias

Businessman works on laptop Showing 2024 business trends dashboard with charts, metrics, AI, E-commerce, KPI. analytical businessperson planning business growth 2024. New Year Future business tech. (pcess609/Getty Images)