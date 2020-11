O legado educativo de Trump na internet

Até a campanha de Obama, em 2009, nenhum político havia usado a internet de maneira tão contundente, inteligente e segmentada para criar comunidades. E, além de tudo, para arrecadar muito dinheiro. O case Obama virou um clássico, que se tornou um divisor de águas entre o que existia antes e o que veio depois. Antes não havia inteligência política nas entranhas digitais. Depois veio o maior processo de desinformação da história da humanidade. E um “herói” chamado Donald Trump.

Hoje, se os americanos decidirem (ou começarem a fazê-lo por conta do voto por correios) que o atual presidente Donald Trump não deve se reeleger, a internet terá perdido o político que superou Obama no uso da internet. Ele marca uma era incrível ao escancarar um dos maiores fenômenos do mundo da comunicação contemporânea: Trump é um dos grandes da web, acreditem, ao nos educar a reconhecer as fakes news em 3 palavras, 2 frases, 1 tweet! Praticando-as. Mais do que qualquer outra personalidade no mundo. Embora tenha seguidores do mesmo nível nessa escola.

Numa fórmula absolutamente perfeita que mistura arrogância, frequência de postagens, desinformação (o fato distorcido) e notícias falsas, Donald Trump mostrou ao mundo a verdadeira face da distopia destes tempos misturando todas as instâncias do conteúdo, do fato, do privado, do público, do político, da economia… de tudo! A forma como usa as redes é o melhor aprendizado que pudemos ter até hoje sobre essa matéria. Ele nos enche diariamente de exemplos de como construir versões mentirosas e odiosas. De como conduzir a história pela sarjeta digital. Diariamente escreve leads inescrupulosos. Semanalmente provoca o mundo. E o mundo tem aceitado essa provocação.

A atuação de Trump – e seguidores – exacerba os fatos com exemplos e obriga a sociedade e suas instituições a saírem de seus lugares confortáveis atrás de soluções para resolver o tsunami de informação que se instituiu de uma forma tão escancarada. Então, hoje, queria deixar aqui o meu agradecimento a Donald Trump por ter nos mostrado a elasticidade obscura e as sombras terríveis que as fake news podem provocar. Por ter mostrado, como nenhum outro, a face suja do jogo. A tag dele tá na rede. O outro lado precisa colocar a sua em campo com vontade de viralizar ou, pelo menos, fazer como o Twitter que, de forma transparente, disse não ao mentiroso americano algumas vezes.

Teremos muitas ações bacanas que o TSE vai usar nas nossas eleições municipais (veja aqui). É pouco? É? Mas é terreno que se avança. E melhor ainda quando se conhece o adversário. Para saber como atacá-lo e em que direção olhar.

E aqui vale a frase da escritora e ativista social americana Hellen Keller: “mantenha seu rosto voltado para o sol e você não conseguirá ver a sombra”.

